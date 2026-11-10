Afrique: Jiu-Jitsu/Mondiaux d'Abu Dhabi - Nofy Chuk vice-championne du monde

Les Championnats du monde de jiu-jitsu d'Abu Dhabi ont débuté hier. La multiple championne nationale Nofy Chuk a décroché la médaille d'argent dès la première journée de compétition.

Début réussi. Madagascar décroche sa quatrième médaille mondiale. La meilleure combattante du pays depuis quelques saisons, Nofy Chuk Hen Shun, du club Checkmat, a remporté hier la médaille d'argent, la première de la délégation malgache lors de cette édition des Championnats du monde d'Abu Dhabi. Pour sa quatrième participation, Madagascar, représenté par une délégation de dix-neuf combattants, fait ainsi une entrée remarquée dans la compétition.

Engagée dans la catégorie amateur GI, ceinture bleue, moins de 62 kg, Nofy Chuk s'est inclinée en finale par soumission face à la Brésilienne Kauany De Paula, du club Vision BJJ, hier, lors de la première journée de compétition.

En demi-finale, Nofy s'était imposée 4 à 0 face à la Russe Anna Demidova, du club Kristian Cestano Jiu-Jitsu. Elle avait auparavant battu, au terme d'un combat disputé, la Russe Ekaterina Kaibolina, de la Team Alpha BJJ, sur le score serré de 1 à 0 en quart de finale.

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Déterminée

Lors de son premier combat, en huitième de finale, la multiple championne nationale avait dominé par soumission la Russe Sofia Pranicnikova, du Checkmat International.

Madagascar avait déjà brillé lors de la seizième édition des Mondiaux d'Abu Dhabi, en 2024, en remportant trois médailles dans la catégorie amateur. Toavina Tafita Rafidinomena et Chafik Bigjee avaient décroché l'or dans leurs catégories respectives. Christian Ranaivomanana avait, pour sa part, remporté le bronze.

Deux autres combattants malgaches ont été éliminés hier. Nomasintsoatiana Raharijaona, engagé en ceinture bleue chez les moins de 77 kg, a été éliminé au deuxième tour, tandis que Bryan Rasamy Anoharana, en ceinture bleue chez les moins de 56 kg, a été sorti dès son entrée en lice.

Voady Rabevahiny, ceinture blanche, fera son entrée en compétition ce mardi. Plus d'une dizaine de jiujitsukas malgaches, engagés dans différentes catégories, notamment chez les enfants, les masters et les professionnels, doivent encore monter sur les tatamis d'Abu Dhabi d'ici au 20 novembre.