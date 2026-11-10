Madagascar: Projet de loi de finances - Une hausse du minimum de l'impôt sur le revenu prévue

Le projet de loi de finances 2027 prévoit de relever de 3 000 à 5 000 ariary le minimum de perception de l'impôt sur les revenus salariaux et assimilés. Une mesure qui devrait rapporter 4,8 milliards d'ariary supplémentaires à l'État, mais suscite des inquiétudes chez les représentants des travailleurs.

La fiscalité salariale pourrait connaître un nouvel ajustement en 2027. Le projet de loi de finances initiale prévoit de porter le minimum de perception de l'impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) de 3 000 à 5 000 ariary. Une augmentation de 2 000 ariary, soit 66,7 %, qui devrait générer 4,8 milliards d'ariary de recettes supplémentaires pour les caisses de l'État. Si le gouvernement défend la nécessité de renforcer les ressources intérieures, les représentants des travailleurs redoutent une pression fiscale supplémentaire sur des revenus déjà fragilisés par la cherté de la vie.

La mesure ne prévoit pas, en revanche, d'augmentation générale des taux d'imposition applicables aux différentes tranches de revenus. Ceux-ci resteraient inchangés. C'est le montant minimal de l'impôt à acquitter qui serait relevé. Les salariés dont l'impôt calculé est inférieur au nouveau seuil de perception seraient donc les premiers concernés. Selon les éléments du projet de loi de finances rapportés par plusieurs médias, les rémunérations inférieures à 350 000 ariary seraient particulièrement concernées par cette modification.

Pour les travailleurs aux revenus modestes, cette évolution intervient dans un contexte économique difficile. Chaque prélèvement supplémentaire réduit un peu plus une marge financière déjà limitée par les dépenses quotidiennes. Le syndicat Firaisamben'ny Sendika Malagasy Revolisionera (Fisemare) exprime ainsi ses réserves. Son secrétaire général, Raphaël Ramananandro, estime que le pouvoir d'achat des salariés demeure fragile face à la hausse des prix des produits de première nécessité. Les travailleurs les moins rémunérés risquent, selon lui, de ressentir directement les conséquences de cette réforme.

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Le responsable syndical attire également l'attention sur une autre difficulté : certaines entreprises n'auraient pas encore appliqué la précédente revalorisation du salaire minimum. Dans ces conditions, une augmentation de la contribution fiscale pourrait accentuer le décalage entre les revenus perçus et le coût de la vie. Le Fisemare réclame ainsi une concertation avec les représentants des travailleurs avant toute mise en application de la mesure.

La contrepartie de l'impôt

Au-delà du montant prélevé, la question de la contrepartie des impôts figure parmi les préoccupations des salariés. Mahefa Andrianekena, employé du secteur privé, estime que les travailleurs ne bénéficient pas toujours de la reconnaissance correspondant à leur contribution à l'économie nationale. Pour ces salariés, le paiement de l'impôt devrait aussi se traduire par des améliorations concrètes de leurs conditions de vie, notamment en matière d'accès aux services publics.

Le ministère de l'Économie et des Finances défend, pour sa part, la nécessité de mobiliser davantage de ressources intérieures. Le ministre Herinjatovo Ramiarison rappelle que la dernière actualisation du minimum de perception remonte à 2022. Il présente le paiement de l'impôt comme une participation des citoyens au financement du développement collectif. Les recettes fiscales contribuent notamment à la construction et à l'entretien des routes, des établissements scolaires et des hôpitaux, à l'achat de médicaments ainsi qu'au développement des infrastructures d'approvisionnement en eau.

Cette orientation s'inscrit dans un objectif plus large de renforcement des recettes publiques. Selon les données du projet de loi de finances 2027, les recettes fiscales intérieures brutes sont attendues à 6 923,20 milliards d'ariary. Cet objectif représente une progression de 701,50 milliards d'ariary, soit 11,28 %, par rapport aux prévisions de la loi de finances rectificative de 2026. L'administration fiscale vise ainsi des recettes équivalant à 6,2 % du produit intérieur brut.

Un équilibre à trouver

L'IRSA constitue également une ressource importante pour le budget de l'État. Les recettes attendues de cet impôt devraient atteindre 1 038,08 milliards d'ariary en 2027, contre 966,27 milliards en 2026, soit une progression prévisionnelle de 71,81 milliards d'ariary. La hausse du minimum de perception participe à cet effort de mobilisation fiscale, aux côtés d'autres mesures législatives et administratives.

Le débat porte ainsi sur l'équilibre entre les besoins de financement de l'État et la capacité contributive des ménages. Pour les travailleurs, l'augmentation des prélèvements doit s'accompagner d'une amélioration perceptible des services publics et des conditions de vie. Pour le gouvernement, le renforcement des recettes intérieures est indispensable au financement des politiques publiques.

La question de l'équité fiscale reste également posée, notamment concernant l'effort supplémentaire demandé aux salariés les moins rémunérés, sans garantie d'une amélioration de leur pouvoir d'achat. Entre impératifs budgétaires et réalités sociales, l'application de cette disposition reste toutefois conditionnée à l'examen et à l'adoption du projet de loi de finances 2027 par le Parlement.