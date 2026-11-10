Madagascar: Itaosy - Deux écoliers meurent percutés par un camion

Deux élèves ont perdu la vie après avoir été percutés par un poids lourd devant leur école, à Itaosy. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident et établir les responsabilités.

La gendarmerie d'Itaosy a annoncé la mort de deux élèves à la suite d'un accident survenu hier, vers 13 h 50, devant l'école Les Séraphins, à Itaosy Cité. Les deux enfants, âgés de 7 à 10 ans selon les premières estimations, rentraient de l'école lorsqu'ils ont été percutés par un poids lourd.

Le garçon est mort sur le coup. La fillette, encore consciente après le choc, a été transportée d'urgence à l'hôpital, où elle a succombé à ses blessures malgré les efforts de l'équipe médicale, selon les gendarmes.

La scène a bouleversé les personnes présentes. Certaines ont fondu en larmes, tandis que des parents se sont précipités sur les lieux en apprenant la nouvelle. Les élèves empruntent chaque jour ce passage devant l'école. Une vitesse excessive, un manque de prudence ou une défaillance technique du véhicule figurent parmi les causes envisagées. L'enquête devra établir les circonstances exactes de l'accident.

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Une fuite présumée

Selon des témoins, un problème de freinage pourrait être à l'origine du drame. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer. La gendarmerie poursuit ses investigations.

Le conducteur aurait tenté de prendre la fuite après l'accident, avant d'être rattrapé par des personnes présentes sur les lieux. Cette tentative de fuite présumée a exacerbé la colère des habitants, déjà éprouvés par la mort des deux enfants. Ils attendent que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame et que les responsabilités soient établies.

Les habitants d'Itaosy et des environs partagent la peine des familles et comptent sur les forces de l'ordre pour faire toute la lumière sur les faits. Ils attendent les conclusions de l'enquête et espèrent que des mesures permettront d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise, notamment aux abords des établissements scolaires, où la sécurité des enfants demeure une préoccupation majeure.