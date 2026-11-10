Madagascar: Commerce - L'ouverture de la collecte du litchi annoncée

La campagne de collecte des litchis devrait débuter entre le 19 et le 21 novembre 2026, selon les prévisions du Centre technique horticole de Tamatave (CTHT). Cette échéance donne aux producteurs et aux exportateurs une première visibilité pour organiser les opérations de récolte et préparer la commercialisation des fruits.

Cette prévision repose sur une prospection réalisée le 30 octobre dans les principales zones de production de la région de Toamasina. Le CTHT a examiné 1 446 pieds de litchis, dont 921 dans la zone Sud et 525 dans la zone Nord. Le diamètre moyen des fruits atteint 23,5 millimètres, contre 21,7 millimètres en 2025.

Malgré cette évolution favorable, aucun des fruits prélevés n'avait encore atteint la maturité au moment des observations. Toutefois, 32 % présentaient déjà un changement de couleur de leur enveloppe extérieure. Les conditions météorologiques de la seconde quinzaine d'octobre, notamment les pluies et la hausse des températures, ont favorisé le développement des fruits.

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Pour les producteurs, cette période prévisionnelle constitue un repère pour planifier la récolte et mobiliser la main-d’œuvre. Du côté des exportateurs, elle permet d'anticiper la collecte et la préparation des expéditions. Le respect du calendrier de maturité reste ainsi essentiel pour préserver la qualité des fruits et les débouchés de la filière.