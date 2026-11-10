Madagascar: Vie urbaine - Les enfants de rue survivent au jour le jour

Aux carrefours d'Antananarivo, des enfants attendent que les voitures s'arrêtent pour demander de l'argent aux automobilistes ou leur proposer de petits articles. D'autres abordent les passants. Ils récoltent parfois quelques milliers d'ariary par jour. Certains gardent cet argent, tandis que d'autres en partagent une partie avec leur famille. Dans la rue, ces enfants sont exposés aux accidents de la circulation et aux violences.

Plusieurs des enfants interrogés disent que leurs parents les envoient mendier. « Ce sont mes parents qui m'envoient demander de l'argent ici. Je gagne entre 2 000 et 3 000 ariary par jour, une somme que nous partageons. Le week-end, lorsque les gens sortent pour se divertir, je peux obtenir un peu plus de 5 000 ariary », confie un enfant de 9 ans. D'autres enfants disent, eux aussi, partager l'argent récolté avec leur famille.

Accompagnement

D'autres enfants vendent de petits articles aux passants et aux automobilistes. Leurs recettes varient selon l'heure et la fréquentation des lieux. Qu'ils mendient ou pratiquent la vente ambulante, ces enfants passent parfois de longues heures dans la rue, à proximité des véhicules et au contact d'inconnus. Ces activités peuvent aussi empiéter sur le temps qu'ils consacrent à l'école, au repos et aux loisirs.

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La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) poursuit ses opérations de repérage et d'accompagnement. Selon Tina Heriniaina Andrianavalomanampy, directeur des affaires sociales, environ 550 enfants ont été pris en charge depuis juin 2026. La commune travaille avec les services publics et les acteurs de la protection de l'enfance pour repérer d'autres mineurs et les orienter vers des centres qui leur proposent une protection contre les violences, un accès à l'éducation et aux soins, ainsi qu'un accompagnement social.

Le bilan de la commune porte sur les quelque 550 enfants qu'elle a déjà accompagnés. Le suivi reste nécessaire après leur orientation vers un centre, surtout lorsque l'argent qu'ils gagnent dans la rue contribue aux dépenses du foyer. Pour réduire le risque qu'un enfant se remette à mendier ou à vendre dans la rue, ce suivi doit tenir compte de sa scolarité et des besoins de sa famille.