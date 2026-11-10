Madagascar: Consommation - Du poulet avarié saisi dans une grande surface

Un poulet laqué de 2,784 kg, infesté de larves et dégageant une mauvaise odeur, a été saisi samedi dans une grande surface d'Antananarivo. Le ministère du Commerce et de la Consommation (MinCC) l'a déclaré impropre à la consommation.

Tout est parti d'une réclamation publiée sur les réseaux sociaux. Alertée, la direction de la Protection du Consommateur auprès de ce ministère a dépêché une équipe d'inspection sur place. Les inspecteurs ont confirmé la présence de larves sur le poulet.

Des enquêtes ont été effectuées pour remonter à l'origine du produit.

« Selon la facture, le poulet provenait d'un service traiteur et avait été livré le 5 novembre 2026. Le produit est normalement consommable pendant trois jours après la livraison », indique le ministère. Le lieu de préparation a lui aussi été inspecté. « Son responsable y a expliqué ses méthodes de manipulation des denrées. Il a indiqué qu'il ne s'approvisionnait et ne préparait le poulet laqué qu'à chaque commande reçue », précise le ministère.

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Pour une source médicale, la présence de larves et l'odeur suspecte montrent que la stérilisation n'a pas été respectée pendant et après la préparation. « Normalement, la nourriture doit être bien nettoyée avant d'être fumée, et la stérilisation doit également être respectée après le fumage. Ainsi, s'il y a des larves, ces procédures n'ont pas été respectées », explique un médecin. Il ajoute que les vers peuvent s'accompagner de germes ou de microbes susceptibles de provoquer des maladies, comme une toxi-infection alimentaire collective.

L'affaire met en lumière la responsabilité partagée du fournisseur et du distributeur. « La vérification des marchandises devrait être systématique à la réception, mais cela n'a probablement pas été effectué », avance notre source.

Les responsables du supermarché et le prestataire de services alimentaires ont tous deux été convoqués. « Avant de remettre ses produits sur le marché, le fournisseur doit obtenir un certificat de consommabilité. Une sanction financière sera aussi appliquée», poursuit notre source.