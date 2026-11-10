Madagascar: Éducation - Les discussions sur la réforme continuent

La réforme du système éducatif malgache entre dans une phase de concertation nationale. Les 30 novembre et 1er décembre 2026, au Centre de conférences international (CCI) d'Ivato, les Assises nationales sur la refondation de l'éducation réuniront les acteurs du secteur autour de trois priorités : la qualité, la gouvernance et l'accès à l'enseignement. Cette initiative intervient dans un contexte où les disparités entre les établissements continuent de soulever des questions sur les conditions d'apprentissage et les performances scolaires. La qualité de l'enseignement ne repose pas uniquement sur les programmes.

La qualité de l'enseignement ne dépend pas uniquement des programmes dispensés. Les performances des élèves, la disponibilité des équipements et les conditions d'encadrement jouent également un rôle déterminant dans le fonctionnement des établissements. Les écarts constatés entre les écoles soulignent ainsi l'importance de rechercher des solutions pour offrir à tous les élèves des conditions d'apprentissage plus équitables.

La gouvernance constitue un autre défi. La gestion des établissements, leur entretien et le respect des normes d'hygiène participent directement à leur fonctionnement. Ces aspects, parfois relégués au second plan, influencent pourtant le cadre dans lequel évoluent les élèves et les enseignants. L'accès à l'éducation soulève, quant à lui, la question de la répartition des infrastructures, de la capacité d'accueil et de la disponibilité des équipements scolaires. La présence d'un établissement ne garantit pas nécessairement des conditions de scolarisation adaptées. Les différences entre les localités rendent ainsi indispensable une approche tenant compte des besoins spécifiques de chaque territoire.

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En amont de ces assises, les consultations seront organisées à partir des zones d'administration pédagogique et des circonscriptions scolaires, avant d'être étendues aux Directions régionales de l'éducation nationale. Une plateforme en ligne sera également mise à la disposition du public pour recueillir ses contributions. Toutefois, le véritable défi sera de transformer les propositions recueillies en mesures concrètes.