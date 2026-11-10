Madagascar: Motocross/Championnat de Madagascar - Mathias Plantive se rapproche du sacre

La septième manche du championnat de Madagascar MX s'est déroulée dimanche sur le circuit de Manakara. La victoire a été ravie par Mathias Plantive.

En roue libre. Le pilote de l'Acad'MX, Mathias Plantive, rempile au championnat de Madagascar de motocross, dans la catégorie Élite 1. Au guidon de sa Husqvarna, le double champion national en MX et enduro de la saison 2024 a rajouté une victoire supplémentaire, la cinquième de la saison, dimanche. Mathias a remporté la victoire au MX1 Manakara, comptant pour la septième manche du championnat de Madagascar de motocross, en dominant son principal rival, Claudio Tida, sur une moto électrique Stark Varg version 2026. Les deux leaders au classement du championnat ont été encore coude à coude lors de la première manche.

Mathias a franchi en premier la ligne d'arrivée, réalisant douze tours, devant Tida. Mathias a par la suite arraché la victoire à la deuxième manche, effectuant un tour pour la formalité, car Tida n'a pu prendre le départ. Mathias creuse ainsi l'écart, crédité de 313 points après la septième manche à Manakara. Ce pilote avait déjà raflé quatre victoires consécutives dès l'entame de la saison, toutes dans la capitale. Claudio Tida, accumulant actuellement 241 points, avait plutôt dominé les deux courses à Toamasina.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Grand écart

Mathias Plantive venait de remporter sa deuxième victoire en autant de participations au championnat national d'enduro à Mananjary, le week-end d'avant. Croft Rowan a décroché sa première victoire de la saison dans la catégorie Élite 2. Il a bien maîtrisé la situation et a franchi en premier la ligne d'arrivée lors des deux manches.

Le leader au championnat, Jérémy Rakotoarimanana, s'est contenté de la place du dauphin devant Leung Yen Sincère. La victoire a été ravie par Lo Tsy Heng Daniel chez les juniors, effectuant dix tours chacun lors des deux manches. Thomas Ramanantsoa termine en seconde position, devant le leader du championnat, Huo Mickaël. Patrick NoLimit s'est imposé chez les vétérans 1, tandis que la victoire des vétérans 2 a été décrochée par Niry Benjamin Ravelonirina.

Deux autres manches figurent encore dans le calendrier du championnat national MX. La huitième et prochaine course aura lieu le 6 décembre à Antsirabe, et la dernière manche se jouera à Ambohidava, à Ambatolampy Tsimahafotsy, le 13 décembre.