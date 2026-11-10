Madagascar: Sécurité - L'éclairage public à renforcer

10 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

L'éclairage nocturne reste une préoccupation dans plusieurs quartiers d'Antananarivo. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) a remis six cents lampadaires de type Cobra à la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), le lundi 9 novembre 2026, lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel de ville d'Analakely. Sur ce total, trois cents équipements sont destinés aux six arrondissements, à raison de cinquante lampadaires chacun, tandis que les trois cents autres seront directement gérés par la municipalité. Cette répartition pose la question de la couverture réelle des besoins en éclairage dans la capitale.

Les situations diffèrent pourtant d'un quartier à l'autre. Certaines rues restent insuffisamment éclairées, tandis que d'autres disposent déjà d'installations dont le fonctionnement nécessite un suivi. Une attribution identique de cinquante lampadaires par arrondissement ne signifie pas nécessairement que les besoins sont équivalents. La densité de la population, la fréquentation des voies et l'état des équipements existants devraient notamment être pris en compte dans le choix des emplacements.

La gestion des trois cents autres lampadaires par la CUA représente également un enjeu de répartition. Leur implantation devra répondre aux secteurs qui nécessitent un renforcement de l'éclairage. Au-delà de la quantité distribuée, c'est donc la manière dont ces équipements seront déployés qui déterminera leur utilité pour les habitants.

La cérémonie s'est tenue en présence du directeur de cabinet du MEH, du préfet de police, du chef de région Analamanga, des députés des six arrondissements, du premier vice-président de la délégation spéciale de la CUA, des chefs de district et des chefs de fokontany.

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