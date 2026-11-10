Madagascar: Marcel Rakotomalala - « Le rugby a ouvert la voie olympique à Madagascar »

interview

Marcel Rakotomalala, le président de Malagasy Rugby, répond à nos questions sur la médaille de bronze remportée par les Makis U18 filles aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Quelle est votre réaction après cette première médaille olympique en rugby à VII ?

C'est une immense fierté et un grand honneur. Le rugby vient d'inscrire une page historique en ouvrant la voie olympique à notre pays. Cette performance est inédite depuis 60 ans. En effet, aucune discipline sportive n'était encore parvenue à décrocher une médaille olympique. Le rugby vient ainsi de relever ce défi historique.

Pouvez-vous revenir sur le parcours de ces jeunes joueuses jusqu'à l'obtention de cette médaille ?

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Le parcours de nos joueuses a été presque parfait, malgré leur manque d'expérience à ce niveau de compétition. Elles ont réalisé une remarquable phase de groupes en enchaînant trois victoires face aux États-Unis (12-10), à l'Espagne (19-12) et à la République tchèque (19-5). Premières de leur poule, elles se sont ensuite inclinées en demi-finale face au Kenya (5-15), avant de se remobiliser pour s'imposer contre la République tchèque (26-10) lors du match pour la troisième place. Avec quatre victoires en cinq rencontres, elles ont ainsi décroché une médaille de bronze historique, mettant fin à 62 ans d'attente pour Madagascar.

Comment la Fédération compte-t-elle capitaliser sur cet exploit pour accompagner ces joueuses vers les sélections nationales seniors ?

Cette performance démontre que le travail de formation mené par Malagasy Rugby porte ses fruits. Ces joueuses se sont entraînées pendant plus de quatre mois pour atteindre ce niveau. Pour la suite, notre ambition est de bâtir une équipe nationale très compétitive, en nous appuyant sur ces médaillées olympiques et en les associant à des joueuses plus expérimentées.

Nous devons également poursuivre le travail de détection et d'encadrement des jeunes talents, aussi bien au sein des clubs que dans les régions. L'expérience acquise à Dakar doit nous inciter à renforcer davantage cette politique de formation afin de disposer d'un vivier suffisamment important pour aborder les prochaines échéances internationales.

Quels moyens la Fédération envisage-t-elle de mobiliser pour pérenniser un tel résultat ?

La volonté seule ne suffit pas. Malagasy Rugby mobilise déjà ses moyens pour développer le rugby féminin à Madagascar. Toutefois, avec cette nouvelle page d'histoire que nous venons d'écrire, nous sollicitons également le soutien de l'État. Notre ambition ne se limite désormais plus aux performances sur la scène africaine. Nous avons déjà démontré notre potentiel à Dakar ainsi que lors de la Coupe du monde de rugby à VII féminin, organisée en 2022 en Afrique du Sud. À présent, nous voulons nous illustrer sur la scène mondiale et viser une qualification aux Jeux olympiques de 2032.

Avez-vous un message à adresser à vos détracteurs?

Non, je tiens simplement à rappeler que c'est l'honneur de Madagascar qui a été mis à l'honneur grâce au rugby à VII. À toutes les personnes qui ont des propositions susceptibles de faire progresser notre discipline, nos portes restent grandes ouvertes à Andohatapenaka. Nous sommes ouverts aux critiques constructives, mais nous condamnons toute forme de haine dirigée contre le rugby malgache.