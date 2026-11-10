Afrique: Basketball 3x3/Africa Cup - Les Ankoay lancent leur préparation

À quelques semaines de l'Africa Cup de basketball 3x3, prévue en décembre, Madagascar se mobilise pour défendre ses deux couronnes continentales et tenter de conserver ses titres.

À moins d'un mois de l'Africa Cup de 3x3, prévue du 3 au 6 décembre au Palais des sports Mahamasina, les présélectionnés des équipes nationales masculine et féminine ont repris les entraînements. Champions d'Afrique en titre, les Ankoay entendent peaufiner leur préparation afin de défendre leur double couronne devant leur public.

Chez les hommes, dix joueurs ont été convoqués par Jean de Dieu Randrianarivelo, alias coach Deda, l'entraîneur de l'équipe masculine Ankoay. Sept d'entre eux étaient présents lors de la séance de lundi après-midi. Le technicien sait que la tâche s'annonce particulièrement délicate pour ses protégés, désormais considérés comme les équipes à battre sur le continent.

« Ce qui attend les Ankoay ne sera pas facile. Madagascar est l'adversaire à battre pour tous les pays durant cette joute continentale à domicile. Nous n'avons pas le droit à l'erreur sur nos terres. Notre travail porte sur les conditions physiques, l'adresse au tir et les combinaisons sur le terrain afin de trouver les automatismes et la complémentarité entre les joueurs », explique coach Deda.

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Sous pression

Les séances sont principalement consacrées au renforcement physique et aux ajustements technico-tactiques. L'objectif est de retrouver rapidement le rythme, la précision et la cohésion nécessaires dans une discipline où l'intensité et la rapidité d'exécution sont souvent déterminantes.

Le calendrier de préparation est particulièrement serré et l'intensité des entraînements augmentera progressivement à mesure que la compétition approche. Le préparateur physique, Erick Miarantiana Rakotondravao, alias coach Pôty, jouera également un rôle essentiel dans cette montée en puissance. Fort de son expérience, il maîtrise les exigences physiques et la charge de travail nécessaires pour conduire les deux sélections à leur meilleur niveau.

La mission est claire : présenter des Ankoay plus affûtés et plus compétitifs que lors de leurs dernières sorties internationales, avec l'ambition de confirmer leur statut de référence africaine. Le double sacre de la précédente édition place toutefois les Malgaches sous pression. Évoluant à domicile, ils devront assumer leur statut et répondre aux attentes du public.

La concurrence s'annonce particulièrement rude. Selon les inscriptions provisoires, dix-huit équipes masculines et quatorze formations féminines devraient prendre part à cette édition. L'Égypte, chez les hommes comme chez les dames, nourrit notamment un esprit de revanche après avoir laissé échapper les deux titres face à Madagascar l'année dernière.

« L'Égypte, hommes et dames, a une revanche à prendre à Madagascar, car elle n'a pas digéré le double titre obtenu par nos porte-fanions lors de la dernière édition », souligne coach Deda.

L'Algérie, le Maroc, le Nigeria et l'Angola figurent également parmi les adversaires à surveiller dans les deux tableaux.