Madagascar: Grand Rallye de Madagascar - CFAO accompagne Fred et Olivier

Soutien pour le sprint final. Les deux équipages du club ASACM, Frédéric Rabekoto et Andry Tahina Rakotomalala, engagés sur une Mitsubishi Yas, ainsi qu'Olivier Ramiandrisoa et Mahenitsoa Randriambolona, au volant d'une Mitsubishi Evo X, ont conclu un partenariat avec CFAO Mobility Madagascar. Leaders du championnat à la veille de la dernière manche décisive, les quatre pilotes ont signé hier après-midi, à Anosizato, une convention avec le directeur général de CFAO Mobility, Lionel Ranc, en vue de leur participation au dernier rallye de la saison

Distributeur officiel de la marque Mitsubishi Motors, CFAO Mobility Madagascar apportera différents soutiens aux deux équipages avant et pendant cette compétition, prévue du 13 au 15 novembre à Moramanga. Cette épreuve constituera la cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar. « Nous allons faire step by step. Pour l'instant, la collaboration est juste pour cette dernière manche », a souligné le directeur général, Lionel Ranc. Ce partenariat marque ainsi le début d'une collaboration qui pourrait se prolonger lors de la prochaine saison, à condition que les deux équipages continuent de concourir avec des véhicules de la même marque.

Que le meilleur gagne

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'est une collaboration naturelle, fondée sur la performance et une passion commune. Il ne s'agit pas d'un partenariat financier, mais plutôt d'un échange de services. Nous allons mettre à leur disposition deux Mitsubishi Test Drive L200 GLS pour leurs reconnaissances, ainsi que d'autres formes de soutien », a expliqué Haga Rakotomalala, directeur des opérations de la société.

Les voitures des deux équipages ont été présentées dans le showroom de CFAO Mobility. Après la cérémonie de signature, le directeur général, Lionel Ranc, a remis les clés des voitures qui seront à leur disposition jusqu'à la fin du Rallye.

La course au titre reste encore ouverte pour le trio de tête. L'équipage Frédéric-Andry Tahina occupe la position de leader provisoire, crédité de 127 points, devant le duo Olivier-Mahents (115 points) et le pilote de l'équipage sextuple champion national, Mathieu Andrianjafy, au volant d'une Subaru Impreza N11, totalisant 105,5 points. Que le meilleur gagne !