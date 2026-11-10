Madagascar: Taekwondo/Championnats de Madagascar - Ambinintsoa et Fenitra sacrés meilleurs combattants

10 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Les championnats de Madagascar de taekwondo se sont déroulés les 4 et 5 novembre au gymnase d'Ambatomena, à Fianarantsoa. La compétition a rassemblé trois cents taekwondoïstes issus de cinq ligues régionales, à savoir Analamanga, Vakinankaratra, Boeny, Atsinanana et Matsiatra Ambony.

Le combattant du club Hwoarang, Ambinintsoa Andriantsitohaina, champion de Madagascar des seniors -54 kg, a été élu meilleur combattant. Du côté des filles, le trophée de la meilleure combattante a été décerné à Fenitra Randriamazaka, du club Sonrang, sacrée championne nationale des seniors -49 kg.

Le club Sonrang Analamanga, qui a raflé le plus de titres et de médailles, a été élu meilleur club.

Au lendemain de la compétition, vendredi, la Fédération malgache de taekwondo a tenu son assemblée générale à Fianarantsoa. À cette occasion, l'équipe conduite par le président en exercice, Boto Lamina Tsaradia, a obtenu à l'unanimité le quitus des cinq ligues affiliées présentes. Les ligues de Betsiboka et d'Atsimo-Andrefana n'ont pas pris part à cette réunion. Par ailleurs, il a été décidé que la prochaine édition des championnats de Madagascar se tiendra dans la capitale en 2027.

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