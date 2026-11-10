Madagascar: Mada Fiesta Part One - Bamby conquiert le public de Mahamasina

10 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

L'artiste guyanaise s'est imposée comme l'une des grandes attractions de cette première édition, aux côtés de plusieurs figures de la scène musicale malgache.

Même si le public n'a pas répondu massivement présent, l'ambiance était au rendez-vous à la tribune Barea de Mahamasina. Organisé dans une atmosphère festive, Mada Fiesta Part One a réuni musique, danse et rencontres artistiques. La prestation de Bamby figurait parmi les moments les plus attendus de cette journée.

Originaire de Guyane, la chanteuse a éveillé la curiosité de ses admirateurs malgaches, venus découvrir son univers musical. Figure incontournable du dancehall et du shatta, elle s'est notamment fait connaître grâce à ses titres « Pardon maman » et « Pas jalouse ». Sa participation a marqué cette première édition.

Les artistes malgaches ont également pris part à l'animation de l'événement. Wawa, Big MJ, Agrad, Rim Ka et Basta Lion, Anatal, Wada & Yoongs, entre autres, se sont relayés sur scène pour offrir leurs prestations au public.

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