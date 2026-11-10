Madagascar: Littérature - Clarisse Ratsifandrihamanana porte ses combats dans ses écrits

Le 111e Café-histoire a mis en lumière les particularités de l'écriture et les multiples formes d'engagement de cette figure majeure de la littérature.

La richesse de son vocabulaire, la diversité de son style et ses prises de position face aux injustices ont marqué les échanges. Samedi, au Musée de la Photographie de Madagascar, la 111e édition du Café-histoire a rendu hommage à Clarisse Ratsifandrihamanana, à l'occasion du centenaire de sa naissance. L'académicien Harilala Ranjatohery a notamment présenté les caractéristiques de son oeuvre et retracé les différents engagements de l'écrivaine.

Au-delà de la diversité de ses écrits, Harilala Ranjatohery a souligné la maîtrise de la langue maternelle qui distingue son travail. L'auteure se démarque notamment par la richesse de son vocabulaire et sa capacité à choisir les mots avec précision pour transmettre ses idées. Elle remet également au goût du jour des termes anciens, peu employés à son époque, comme « dian-tany », désignant la somme versée à un géomètre, ou « bay tany », relatif à une maladie bovine. Elle forge aussi des expressions, à l'image de « famatarana varatra », pour désigner une boussole.

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Son écriture repose également sur des contrastes qui se complètent, notamment entre la force des propos et la douceur qui traverse certains passages. À cela s'ajoute une grande diversité de procédés d'expression, qui maintient l'attention du lecteur.

« Son oeuvre « Ny Zanako » est particulièrement riche dans sa manière de construire et de présenter les idées », souligne Harilala Ranjatohery. Cette maîtrise lui a notamment permis de se distinguer dans les concours littéraires de son époque, aussi bien en poésie qu'en littérature romanesque.

Regard critique

L'engagement constitue une autre dimension essentielle de son parcours. À travers ses écrits, Clarisse Ratsifandrihamanana s'est opposée aux injustices et à la discrimination raciale. Elle a notamment rejoint le mouvement des écrivains afro-asiatiques, engagé dans cette lutte. La défense des droits des femmes occupait également une place importante dans ses combats. En 1975, elle a fait partie du comité malgache constitué dans le cadre de l'Année internationale de la femme.

Son engagement ne se limitait pas à la littérature. Elle a également participé aux activités de l'association Fifanampiana Malagasy, issue du Comité de solidarité malgache fondé en 1950 par Gisèle Rabesahala. À ses débuts, cette organisation apportait notamment un soutien aux prisonniers politiques, avant d'élargir ses actions à l'assistance sociale. Sur le plan politique, Clarisse Ratsifandrihamanana était un membre actif de l'AKFM (Antoko'ny Kongresi'ny Fahaleovantenan'i Madagasikara, ou Parti du Congrès de l'indépendance de Madagascar), un parti politique malgache. Elle a exercé les fonctions de conseillère municipale à Antananarivo de 1968 à 1972.

Son regard critique transparaissait jusque dans ses écrits consacrés à la vie chrétienne. Bien que profondément engagée dans l'Église et diaconesse, elle n'hésitait pas à mettre en évidence les contradictions et les imperfections observées au sein de la communauté chrétienne, notamment les comportements hypocrites. Une liberté de ton qui témoigne de sa volonté de questionner les réalités de son époque.

Née le 5 décembre 1926 à Fenoarivo Atsinanana, Clarisse Ratsifandrihamanana est décédée en 1987. Elle a laissé une trentaine d'ouvrages, parmi lesquels « Ny Zanako », « Lavakombarika » et « Salohy ». Romans, nouvelles, essais et recueils de poésie composent une oeuvre consacrée notamment à la condition humaine, à l'amour, aux relations sociales et à la nature. L'écrivaine a également soumis plusieurs essais à l'Académie malgache.

Le centenaire de sa naissance donne lieu à plusieurs initiatives, dont une exposition rétrospective organisée du 13 avril au 8 mai 2026 au Trano Sary d'Ambohidahy, ainsi que des projets de réédition de ses ouvrages. Les activités commémoratives se poursuivront avec une prochaine rencontre à Andy Bypass, le 14 novembre, avant la clôture des célébrations prévue le 28 novembre.