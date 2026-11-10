Madagascar: Andriampamaky - Un gendarme aide une femme à accoucher sur le bas-côté

Les habitants d'Andriampamaky, dans le district de Manjakandriana, ont surnommé « Seforasazy » un gendarme qui a aidé une femme à accoucher au bord de la route, samedi dernier au matin. Grâce à son intervention et à celle de son collègue, l'enfant est né sans complication. La mère et son nouveau-né se portent bien et ont pu regagner leur domicile après avoir été pris en charge au centre de santé de base de niveau II (CSB II).

Vers 9 heures, alors qu'ils effectuaient leur patrouille habituelle, deux gendarmes de la brigade d'Andriampamaky ont aperçu une femme enceinte qui gémissait au bord de la route. Les personnes qui l'accompagnaient leur ont expliqué que le travail avait commencé et que l'accouchement était imminent. Le centre de santé se trouvait à environ un kilomètre de là. Les gendarmes ont alors porté assistance à la femme.

« La femme a perdu les eaux au moment de monter sur la moto. Il a fallu l'installer sur le bas-côté pour qu'elle puisse accoucher. L'un des gendarmes est resté auprès d'elle pour l'aider, tandis que son collègue est parti à moto chercher la sage-femme. L'accouchement s'est bien déroulé», rapportent des sources.

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Le garçon était déjà né lorsque la sage-femme est arrivée. Elle a coupé le cordon ombilical et prodigué les premiers soins. La mère a ensuite été conduite au CSB II en position allongée sur la moto.