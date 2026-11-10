Tunisie: Djerba - « Lab Green », un nouvel espace dédié à l'innovation verte et à l'entrepreneuriat durable

L'île de Djerba accueillera, jeudi 12 novembre 2026, l'ouverture de « Lab Green », un nouvel espace consacré à l'expérimentation et à l'innovation verte. Cette initiative vise à promouvoir l'entrepreneuriat durable et à soutenir le développement de solutions innovantes au service de la transition écologique.

Fruit d'un partenariat entre l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), « Lab Green » se veut un espace dédié à l'expérimentation, au prototypage et au développement de solutions innovantes dans le domaine de l'économie verte.

Installé au sein de la pépinière d'entreprises de l'APII à Djerba, ce nouvel espace permettra aux porteurs de projets et aux entrepreneurs de tester, développer et améliorer leurs solutions avant leur mise en oeuvre.

Il viendra également compléter les dispositifs d'accompagnement proposés par l'Agence, tout en facilitant les échanges et la mise en réseau avec les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial.

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À travers cette initiative, les partenaires entendent soutenir l'innovation verte et l'économie circulaire, tout en contribuant au développement économique local, à la création d'emplois et à l'autonomisation économique, notamment des jeunes et des femmes.

« Lab Green » ambitionne ainsi de devenir un pôle de référence régional dans le sud de la Tunisie, un catalyseur de l'entrepreneuriat vert et de l'économie circulaire, ainsi qu'un levier de transformation de l'innovation écologique en moteur de développement durable. Par ailleurs, l'île de Djerba accueillera, mercredi 11 novembre, la manifestation « Green Day », organisée à l'initiative de l'APII et du PNUD, dans le cadre de la clôture du programme national « Think Green ». Des accords de partenariat seront signés à cette occasion et des rencontres directes seront organisées afin de favoriser les échanges et les opportunités de coopération entre les différents acteurs.