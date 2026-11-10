Tunisie: UTAP - Des tomates importées d'Égypte plafonnées à 3 480 millimes sur le marché tunisien

Des cargaisons de tomates importées d'Égypte ont été introduites sur les marchés tunisiens au cours des dernières quarante-huit heures. Et ce, afin de consolider l'approvisionnement national et de stabiliser les équilibres de l'offre et de la demande.

C'est l'indicateur d'ajustement annoncé ce mardi 10 novembre 2026 par Fethi Ben Khalifa, conseiller économique de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP). L'intervenant a d'emblée précisé que le ministère du Commerce et du Développement des exportations a procédé au plafonnement réglementaire des tarifs des tomates importées. « Le prix au niveau de la vente en gros a été fixé à 2800 millimes le kilogramme et le prix de vente au détail a été fixé à 3480 millimes le kilogramme », indique-t-il.

Le responsable a dans ce sens prié les consommateurs à faire preuve d'un haut niveau de conscience citoyenne en évitant l'acquisition de marchandises proposées à des tarifs non conformes atteignant ou dépassant les 6 dinars. Il a par ailleurs laissé entendre que la production locale issue des cultures sous serres climatisées devrait entrer en exploitation d'ici deux semaines, une échéance censée acter le retour progressif des cours aux normales saisonnières.

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Il est à rappeler que cette mesure d'approvisionnement d'urgence par le biais de l'importation intervient en réponse à une régression conjoncturelle de la récolte de plein champ, lourdement affectée par des facteurs météorologiques exceptionnels et durant la dernière campagne d'automne.

Les cultures maraîchères nationales ont en effet subi l'impact de perturbations climatiques majeures, notamment des vagues de chaleur extrême au stade des plantations suivies de brusques épisodes de grêle, réduisant de manière substantielle les rendements dans plusieurs bassins de production traditionnels. Une situation qui a été aggravée par les coupures électroniques imposées par la canicule et la surcharge de la demande.

Face à ce déficit de production lequel a favorisé l'émergence de pratiques spéculatives de la part de certains intermédiaires de distribution, l'intervention régulatrice de l'État à travers l'ouverture de couloirs d'importation préférentiels et la fixation de prix maxima permet de protéger le pouvoir d'achat des citoyens tout en garantissant la fluidité des circuits de commercialisation formels.

Cette phase de transition technique, menée en étroite synergie avec les organisations professionnelles, s'accompagne d'un déploiement accru des brigades de contrôle économique sur les marchés de gros et de détail afin de veiller au respect scrupuleux des grilles tarifaires décrétées par les autorités de tutelle, dans l'attente de la commercialisation imminente de la production sous serres qui restaurera l'autosuffisance du marché.