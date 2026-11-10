Tunisie: Visas Schengen - Les anciens bénéficiaires tunisiens peuvent-ils enfin éviter le passage par les rendez-vous ?

Alors que BLS International à Rabat autorise certains anciens bénéficiaires de visas Schengen à déposer leur dossier sans rendez-vous préalable, les demandeurs tunisiens continuent de se soumettre au parcours classique. Une différence de traitement qui relance le débat sur la simplification des procédures consulaires et la reconnaissance de l'historique de voyage des demandeurs.

La question mérite d'être posée. Le 4 novembre 2026, plusieurs médias marocains ont relayé une mesure annoncée par BLS International à Rabat : les personnes ayant obtenu au moins un visa Schengen au cours des quatre dernières années peuvent désormais déposer une nouvelle demande de visa pour l'Espagne sans prendre de rendez-vous au préalable.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas nécessairement de personnes ayant obtenu un visa valable quatre ans, mais bien de demandeurs disposant d'un historique récent de visas Schengen, quelle que soit la durée de validité du visa obtenu. La mesure s'étend également à leurs conjoints et à leurs enfants mineurs, sous réserve de présenter les anciens passeports et les justificatifs correspondants.

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Les demandeurs éligibles peuvent ainsi se présenter directement au centre BLS de Rabat, du lundi au vendredi, entre 9 h et 11 h. Une démarche qui allège considérablement une première étape souvent contraignante du parcours de demande de visa.

Un historique de voyage qui devrait compter

Cette mesure repose sur une logique relativement simple : un demandeur qui a déjà obtenu un ou plusieurs visas Schengen, qui a voyagé et qui a respecté les conditions de séjour et les délais de retour dispose d'un historique qui mérite d'être pris en considération.

Bien entendu, l'obtention de visas antérieurs ne constitue pas une garantie automatique de délivrance d'un nouveau visa. Chaque demande reste soumise à l'examen des autorités consulaires. Toutefois, le respect des précédentes conditions de séjour représente un élément objectif dans l'appréciation du profil du voyageur.

Dès lors, pourquoi ne pas envisager une approche similaire en Tunisie ?

De nombreux demandeurs tunisiens disposent d'un historique de voyages régulier, avec plusieurs visas Schengen obtenus au fil des années et des retours effectués dans les délais impartis. Certains ont même déjà bénéficié de visas à entrées multiples. Pourtant, ces profils restent soumis aux mêmes contraintes de prise de rendez-vous que les primo-demandeurs.

Une situation qui soulève une interrogation légitime : pourquoi ne pas instaurer un parcours différencié pour les voyageurs ayant déjà démontré leur respect des règles migratoires ?

La question dépasse le simple confort des demandeurs. Elle concerne également l'organisation et l'efficacité du système de prise de rendez-vous.

En permettant aux voyageurs réguliers et aux profils présentant un historique Schengen favorable de déposer directement leurs dossiers, les centres de visas pourraient libérer une partie des créneaux actuellement mobilisés par ces catégories de demandeurs.

Ces créneaux pourraient alors être réaffectés aux primo-demandeurs ou aux personnes dont le parcours nécessite un premier examen approfondi. Une telle organisation contribuerait à une meilleure répartition de la demande et pourrait réduire certaines tensions autour de l'obtention des rendez-vous.

Pour les demandeurs concernés, ce serait également la fin d'une partie des démarches répétitives et des difficultés liées à la recherche d'un créneau disponible, alors même que leur historique de voyage témoigne déjà de leur respect des conditions de séjour.

Pourquoi cette facilitation reste-t-elle limitée à certains pays ?

Il ne s'agit pas de remettre en cause les prérogatives des consulats, ni de demander un traitement préférentiel sans justification. Il s'agit plutôt d'interroger l'absence d'une approche plus souple et davantage fondée sur le profil et l'historique des voyageurs.

Les procédures de prise de rendez-vous ne sont pas identiques d'un pays Schengen à l'autre. En Tunisie, les demandes de visa espagnol passent toujours par le système de rendez-vous de BLS, avec des créneaux ouverts à des dates précises chaque mois. Du côté français, les demandes sont également déposées sur rendez-vous auprès de TLScontact, sauf situations particulières.

Cela montre que la facilitation annoncée à Rabat constitue un choix organisationnel que d'autres représentations consulaires pourraient étudier et adapter à leurs propres réalités. La question est donc aussi celle de la volonté de faire évoluer les pratiques : pourquoi ne pas ouvrir une réflexion entre les représentations consulaires présentes en Tunisie et leurs prestataires, afin d'étudier la possibilité d'un dispositif similaire ?

Une procédure simplifiée pour les voyageurs réguliers ne signifie ni une suppression des contrôles ni un assouplissement des critères de délivrance des visas. Elle permettrait simplement de mieux tenir compte des antécédents de voyage et de distinguer les profils, tout en maintenant les vérifications nécessaires.

L'enjeu est double : faciliter la mobilité des citoyens tunisiens qui respectent les règles et optimiser le fonctionnement des centres de réception des demandes.

À l'heure où la mobilité internationale constitue un facteur important d'échanges économiques, professionnels, universitaires et familiaux, la confiance devrait aussi pouvoir se construire sur la base des comportements passés. Un voyageur qui a obtenu plusieurs visas, respecté les durées de séjour autorisées et regagné son pays conformément aux règles ne devrait-il pas pouvoir bénéficier d'une procédure administrative plus fluide ?

La question mérite, en tout cas, d'être posée aux représentations consulaires en Tunisie. Et l'expérience de Rabat pourrait constituer un point de départ pour une réflexion sur des procédures plus adaptées aux réalités et aux profils des demandeurs.