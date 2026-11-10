Tunisie: Diplôme de fin de l'enseignement de base - Coup d'envoi des inscriptions

10 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Les inscriptions aux examens du diplôme de fin de l'enseignement de base général et technique, au titre de la session 2027, débutent ce mardi 10 novembre 2026 et se poursuivront jusqu'au 9 décembre prochain.

Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation a invité les élèves de neuvième année de l'enseignement de base, inscrits dans les établissements publics et privés, ainsi que les candidats individuels souhaitant participer aux épreuves, à effectuer leur inscription en ligne sur le site : examens-concours.education.tn.

Les candidats individuels sont, par ailleurs, appelés à déposer l'ensemble des pièces justificatives requises auprès de la délégation régionale de l'Éducation compétente ou à les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 18 décembre 2026.

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