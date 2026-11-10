Tunisie: Une nouvelle liaison aérienne reliera l'Islande à Enfidha dès mai 2027

10 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Une nouvelle ligne aérienne entre l'Islande et la Tunisie sera opérationnelle à partir du 21 mai 2027. Elle assurera la liaison entre Reykjavik et l'aéroport international d'Enfidha-Hammamet à raison d'un vol tous les dix jours, a annoncé la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages (FTAV).

Dans un communiqué, la FTAV s'est félicitée de l'ouverture de cette nouvelle desserte, portée par une agence de voyages tunisienne adhérente à la Fédération, en partenariat avec un tour-opérateur islandais.

Cette liaison vise à ouvrir de nouvelles perspectives pour la destination tunisienne sur le marché nordique, tout en contribuant à la diversification de la clientèle touristique.

Selon la FTAV, cette nouvelle desserte devrait notamment profiter aux destinations de Hammamet, Sousse et leurs environs, en attirant davantage de touristes islandais. Elle pourrait également favoriser le renforcement de la fréquentation touristique durant les périodes d'avant et d'arrière-saison, ainsi que créer de nouvelles opportunités pour les agences réceptives et les opérateurs du secteur.

À travers cette initiative, la Fédération réaffirme son soutien aux projets visant à renforcer l'attractivité de la destination Tunisie et à améliorer la compétitivité des agences de voyages tunisiennes.

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