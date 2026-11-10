Tunisie: Aéroport de Djerba-Zarzis - Un exercice de simulation de crash aérien pour évaluer le dispositif de sauvetage

Une opération blanche a été lancée, lundi 10 novembre 2026 au matin, à l'aéroport international de Djerba-Zarzis, dans le cadre des préparatifs à une mission d'audit global qui sera menée par des équipes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Cette mission vise à évaluer le niveau de préparation du dispositif national de recherche et de sauvetage, ainsi que sa conformité aux normes et procédures internationales en matière de sécurité aérienne.

Cet exercice mobilise plusieurs structures nationales, notamment les ministères de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Santé, l'Office National de la Protection Civile, l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports (OACA), ainsi que les services spécialisés dans la navigation aérienne et les opérations de recherche et de sauvetage en mer.

Le programme se déroule en deux phases. La première consiste en un exercice d'urgence à l'aéroport international de Djerba-Zarzis, destiné à tester la réactivité des différents intervenants et leur capacité à activer le plan d'urgence aéroportuaire.

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La seconde phase porte sur la simulation d'une opération de recherche d'un avion et de personnes portées disparues. Elle prévoit la mobilisation de moyens aériens, maritimes et terrestres pour mener les opérations de secours, d'évacuation et de prise en charge des blessés.