Tunisie: Projet de budget 2027/Déclaration du gouvernement - De la résilience à la consolidation

La Tunisie compte consolider, en 2027, la résilience dont elle a fait preuve en 2026, par « l'instauration d'un processus de croissance plus dynamique et plus équilibré, basé sur la diversification des moteurs de croissance et le renforcement de la contribution des secteurs prometteurs à la création de la richesse », a affirmé la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, dans sa déclaration solennelle devant les deux chambres du Parlement, réunies hier, lundi, dans l'hémicycle du Bardo, à l'occasion des débats budgétaires pour l'exercice 2027.

En 2026, la Tunisie a résisté à deux perturbations majeures, selon les explications données par Mme Zenzri. La première est en rapport avec la guerre au Moyen-Orient qui a fortement affecté les cours internationaux du pétrole et des matières premières et conduit à la hausse des coûts du transport et des assurances. La deuxième perturbation est en rapport avec le climat, un phénomène extrême de chaleur ayant affecté la Tunisie pendant un cycle prolongé et qui s'est traduit par une hausse de la demande sur la climatisation et l'électricité, non sans dégâts...

Tant bien que mal, la Tunisie a résisté à ce double défi. Selon la première Dame de La Kasbah, malgré ce contexte, la Tunisie est parvenue à honorer ses engagements, qu'il s'agisse de remboursement de crédits, de paiement des majorations salariales ou encore de soutien à l'économie et de consécration du rôle social de l'Etat. En termes de chiffres, le PIB a enregistré une hausse de 2,4% au cours du premier semestre 2026 et devrait terminer l'année à 2,7% points de croissance.

Les réserves en devises ont atteint 93 jours d'importation, avec une stabilisation relative de la valeur du dinar et des notes souveraines. L'investissement devrait se situer à hauteur de 15,5% du PIB, le taux d'inflation devrait être ramené à 5,3% et le déficit courant à 3,9%.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ces indicateurs reflètent la poursuite de la dynamique positive de l'activité économique nationale et renforcent sa capacité à s'adapter aux évolutions économiques et aux fluctuations des marchés », s'est félicitée Mme Zenzri, affirmant que cette dynamique devrait être confirmée davantage en 2027, avec une focalisation sur « l'instauration d'une dynamique sectorielle qui stimule le rythme de croissance et les activités prometteuses ; l'accélération de la transition énergétique et numérique ; l'amélioration de la performance des entreprises et des établissements publics ; l'amélioration des systèmes de protection sociale et l'allègement des pressions sur le marché du travail et l'orientation des investissements et des ressources vers les domaines prioritaires ayant le plus fort impact sur la productivité ».

Selon le projet de budget de l'année 2027 qui s'élève à 82,4 milliards de dinars, la croissance du PIB devrait s'établir à 3,1%, portée par « la reprise attendue des activités industrielles et extractives, l'amélioration des performances du secteur des services, ainsi que l'accélération continue du rythme de réalisation des projets de développement ».

Le revenu par tête d'habitant devrait progresser de 7,2 % en 2027, à même de le hisser, à l'horizon 2030, dans le premier tiers du palier supérieur des pays à revenu intermédiaire, conformément aux objectifs fixés dans le Plan de développement 2026-2030.

Investissements en 2027

Mme Zenzri a annoncé la mobilisation de nouvelles lignes de financement, à hauteur de 115 millions de dinars pour soutenir le secteur privé, dont 40MD pour les PME, 35MD pour l'intégration économique des catégories fragiles et à revenus limités et 40MD pour « soutenir les initiatives collectives, le développement et l'emploi, en continuant à appuyer les sociétés communautaires qui constituent un choix stratégique pour instaurer un modèle de développement fondé sur l'initiative collective et la dynamisation de l'emploi. »

Dans l'ensemble, « l'investissement devrait progresser de 14,1 % en 2027, aux prix courants, pour atteindre un volume équivalent à 16,4 % du PIB. Cette évolution sera portée par la croissance des investissements dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, des industries manufacturières et non manufacturières, ainsi que des services. »

Concernant le commerce extérieur, les équilibres « devraient connaître une amélioration progressive au cours de l'année 2027, soutenus par l'évolution des exportations de biens et services, les recettes touristiques et la poursuite des flux de transferts des Tunisiens résidant à l'étranger. Cette dynamique contribuerait à l'allègement des pressions sur le compte courant, dont le déficit devrait s'établir à 3,7 % du PIB en 2027, contre 3,9 % en 2026. »

Par ailleurs, une baisse des importations de l'énergie est attendue en 2027 par rapport au niveau record enregistré en 2026. Cette prévision repose sur les hypothèses retenues concernant l'évolution des cours internationaux de l'énergie, notamment avec un prix du baril de pétrole avoisinant les 80 dollars.

S'agissant de l'investissement public, la locataire de La Kasbah a annoncé la mobilisation de 12.530 millions de dinars, soit une progression de 7,6% par rapport à l'année 2026.

Pas moins de 420,550 millions de dinars seront consacrés au programme régional de développement et 1098 MD seront affectés aux municipalités pour améliorer les investissements et les services de proximité.

L'Etat continuera d'assumer son rôle social, avec une augmentation de 21% des compensations, soit 11846 MD, dont 60% seront consacrés à la subvention des hydrocarbures et de l'électricité, contre 9772 MD en 2026. L'Etat continuera d'accorder une attention particulière au pouvoir d'achat et à l'évolution des prix des produits à la consommation, avec des objectifs de 5,2% pour l'inflation et la poursuite du programme des majorations salariales 2026-2027-2028.

Mme Zenzri a également annoncé le recrutement / régularisation de 32.557 fonctionnaires publics, ce qui portera la population des fonctionnaires à 692 702 salariés. La masse salariale représente, en 2027, 39.7% des dépenses prévues par le budget et 13,7% du PIB.

Cela étant, l'année 2027 sera marquée, selon la Cheffe du gouvernement, par le renforcement de la souveraineté alimentaire, énergétique et hydrique, notamment avec l'entrée en exploitation de nouveaux projets énergétiques à l'instar du champ pétrolier « Cosmos » ou encore grâce aux projets issus de la transition énergétique.

Mme Zenzri a rassuré aussi que « compte tenu de la forte demande attendue sur l'eau durant l'été 2027, une approche proactive a été adoptée, axée sur le renforcement de la préparation des infrastructures hydrauliques, l'amélioration du rendement des réseaux de distribution et la garantie de la continuité du fonctionnement des stations de pompage. Dans ce cadre, des programmes régionaux ont été élaborés et déployés sur l'ensemble du territoire ; ils portent sur le renforcement des ressources en eau, le forage, l'équipement et le raccordement de puits, ainsi que sur l'aménagement de stations de pompage et l'installation d'équipements de secours. Par ailleurs, le système a été renforcé par la mise en service, le 16 octobre dernier, de la station de dessalement d'eau de Sidi Abdelhamid. »

Nombreuses autres mesures à caractère économique et social ont été annoncées dans le cadre du projet de budget 2027, à l'instar du renforcement des infrastructures, de l'amélioration des services de santé, d'éducation et du transport, ou encore celles relatives à l'équité fiscale et l'intégration de l'activité informelle dans le circuit légal. Les différentes questions seront débattues par les représentants du peuple ainsi que par leurs homologues du Conseil national des régions et des districts (CNRD), avant l'adoption définitive du projet de budget et de la loi de finances au plus tard le 10 décembre prochain.