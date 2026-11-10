Tunisie: Les échanges commerciaux entre le pays et la Libye en hausse de 26,5 % fin septembre 2026

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye ont atteint près de 2,56 milliards de dinars au cours des neuf premiers mois de 2026, enregistrant une progression de 26,54 % par rapport à la même période de 2025. Les exportations tunisiennes vers le marché libyen se sont élevées à 1,801 milliard de dinars.

Selon les indicateurs du Centre de promotion des exportations (CEPEX), les exportations tunisiennes vers la Libye se répartissent principalement entre trois secteurs. Les industries diverses arrivent en tête avec une part de 37,8 %, suivies de l'agriculture et des industries agroalimentaires (31,2 %), puis des industries mécaniques et électriques (29,7 %).

Le ciment constitue le premier produit tunisien exporté vers la Libye, avec une valeur de 204,4 millions de dinars. Il est suivi par les médicaments (51,7 millions de dinars), les papiers sanitaires et les couches pour bébés (46,2 millions de dinars), les mouchoirs en papier et les produits d'hygiène (38 millions de dinars), ainsi que le shampoing (34,6 millions de dinars).

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Pour le CEPEX, ces chiffres confirment la place importante qu'occupe le marché libyen parmi les principales destinations des exportations tunisiennes. Ils soulignent également la nécessité de renforcer les initiatives de promotion commerciale afin de consolider la présence des entreprises tunisiennes, de diversifier leurs exportations et de favoriser l'établissement de partenariats économiques durables entre les opérateurs des deux pays.