Tunisie: Salon de la construction de Tripoli 2026 - Cinq entreprises tunisiennes à la conquête du marché libyen

La Tunisie participe avec cinq entreprises au Salon international de la construction de Libye 2026, organisé du 8 au 11 novembre à Tripoli. Cette participation, initiée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), vise à renforcer la présence des entreprises tunisiennes sur le marché libyen, à soutenir leurs exportations et à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat économique entre les deux pays, notamment dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l'ingénierie et des infrastructures.

Cette initiative est assurée par le bureau du CEPEX à Tripoli, sous la supervision de l'ambassade de Tunisie en Libye. Elle s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des entreprises tunisiennes dans leur accès aux marchés étrangers et de la facilitation de leurs contacts avec les opérateurs économiques locaux, indique Dar El Moussader.

Le salon réunit 123 entreprises représentant plusieurs pays, dont la Tunisie, l'Italie, l'Égypte et la Turquie, aux côtés de la Libye, pays organisateur. Son programme comprend également des conférences et des ateliers animés par des experts libyens et internationaux, consacrés aux évolutions et aux perspectives du secteur de la construction.

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S'étendant sur une superficie de 66 m², le pavillon tunisien a reçu la visite du chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, qui a présidé l'ouverture officielle de cette manifestation.

Il accueille cinq entreprises tunisiennes spécialisées dans l'architecture, la promotion immobilière, la réalisation d'ouvrages industriels, sanitaires et touristiques, ainsi que les infrastructures. Elles opèrent également dans la fabrication et la commercialisation de produits en plâtre, de colles à ciment, de matériel électrique et de matériaux isolants.

Les entreprises participantes présentent leurs produits et services dans un espace aménagé pour mettre en valeur la diversité de leurs spécialités et leurs compétences techniques. Cette présence constitue une occasion de promouvoir le savoir-faire tunisien, de nouer des contacts directs avec les professionnels et opérateurs économiques libyens et d'identifier de nouvelles opportunités de coopération dans les projets de construction, d'aménagement urbain et de développement des infrastructures industrielles et de services.

Le marché libyen représente un débouché important pour les entreprises tunisiennes, notamment en raison de la proximité géographique, de la complémentarité des compétences et de la demande croissante en matériaux de construction, en services d'ingénierie et en travaux d'aménagement et d'infrastructure.