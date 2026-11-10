Tunisie/Italie - Accélérer les projets d'énergies renouvelables et de décarbonation

Le Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie (ANME), Nafaa Baccari, a reçu lundi 9 novembre 2026, au siège de l'Agence, l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, accompagné de représentants de la mission diplomatique italienne.

La rencontre a porté sur l'accélération de la mise en oeuvre des projets d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables et de décarbonation menés par l'ANME avec le financement ou en partenariat avec l'Italie.

Les deux parties ont également examiné les perspectives de lancement de nouveaux projets de coopération, notamment dans le transfert de technologies propres, l'innovation et l'économie circulaire.

Elles ont souligné le caractère stratégique du partenariat tuniso-italien et la nécessité d'accélérer l'exécution des programmes prévus par les accords de coopération afin de concrétiser les engagements en projets et réalisations.

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Les discussions ont également porté sur le développement de la coopération tripartite, notamment avec les pays africains, à travers la valorisation des expertises tunisienne et italienne et le partage des connaissances dans les domaines de la transition énergétique et du développement durable.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat tuniso-italien et de son extension à des projets à dimension régionale et africaine.