Tunisie/Italie - Accélérer les projets d'énergies renouvelables et de décarbonation

10 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie (ANME), Nafaa Baccari, a reçu lundi 9 novembre 2026, au siège de l'Agence, l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, accompagné de représentants de la mission diplomatique italienne.

La rencontre a porté sur l'accélération de la mise en oeuvre des projets d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables et de décarbonation menés par l'ANME avec le financement ou en partenariat avec l'Italie.

Les deux parties ont également examiné les perspectives de lancement de nouveaux projets de coopération, notamment dans le transfert de technologies propres, l'innovation et l'économie circulaire.

Elles ont souligné le caractère stratégique du partenariat tuniso-italien et la nécessité d'accélérer l'exécution des programmes prévus par les accords de coopération afin de concrétiser les engagements en projets et réalisations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les discussions ont également porté sur le développement de la coopération tripartite, notamment avec les pays africains, à travers la valorisation des expertises tunisienne et italienne et le partage des connaissances dans les domaines de la transition énergétique et du développement durable.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat tuniso-italien et de son extension à des projets à dimension régionale et africaine.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.