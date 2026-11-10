Afrique: Le continent pose ses conditions pour soutenir l'offensive mondiale d'électrification de la COP31

Kapwani Kavenuke, juriste et militante pour l'énergie au sein de Power Shift Africa

La présidence de la COP31 souhaite porter la part de l’électricité dans la consommation mondiale d’énergie à 35 % d’ici à 2035. Mais les pays africains s’interrogent sur son financement et sa capacité à soutenir la croissance industrielle.

Une proposition visant à accélérer l’électrification mondiale s’est imposée comme l’une des grandes initiatives énergétiques de la COP31, plaçant les besoins de l’Afrique en électricité et le coût du développement des infrastructures électriques au cœur du débat climatique.

La présidence turque cherche à rallier des soutiens à un objectif qui porterait la part de l’électricité dans la consommation finale mondiale d’énergie à 35 % d’ici à 2035, contre environ 23 % aujourd’hui.

Cette initiative, baptisée engagement « 35 d’ici à 2035 », vise à encourager les gouvernements à développer l’usage de l’électricité dans les transports, l’industrie, les bâtiments et d’autres secteurs.

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Le président de la COP31, Murat Kurum, a présenté cet objectif comme une tentative de fixer un cap international clair pour l’électrification, en reliant cette initiative à la sécurité énergétique, à la croissance économique et à la nécessité de réduire la dépendance aux combustibles importés.

« Nous avons besoin de l’objectif 35 d’ici à 2035 parce que, jusqu’à présent, l’électrification ne s’appuyait pas sur un objectif mondial clair », a déclaré Kurum.

Chris Bowen, ministre australien du Climat et président des négociations de la COP31, a particulièrement insisté sur les investissements nécessaires pour rendre cet objectif réalisable.

« L’ambition compte, mais elle doit s’appuyer sur des investissements, des infrastructures et une mise en œuvre concrète », a déclaré Bowen.

Pour les pays africains, cette proposition intervient alors que l’élargissement de l’accès à l’électricité est devenu central dans la planification économique. Les gouvernements investissent dans la production, les réseaux de transport et les marchés régionaux de l’électricité afin de soutenir l’industrie manufacturière, la transformation des minerais, l’agriculture et des populations urbaines en forte croissance.

L’ampleur des investissements nécessaires reste toutefois considérable. Selon l’Agence internationale de l’énergie, environ 600 millions de personnes vivaient sans électricité en Afrique subsaharienne en 2024. De nombreux autres ménages et entreprises doivent composer avec un approvisionnement peu fiable, des groupes électrogènes de secours coûteux et des systèmes électriques incapables de répondre à la hausse de la demande.

L’objectif proposé a donc ouvert une discussion sur les dispositifs de financement, les choix énergétiques et les priorités nationales qui détermineront la participation des pays africains à une dynamique mondiale d’électrification.

Kapwani Kavenuke, juriste et militante pour l’énergie au sein de Power Shift Africa, estime que l’initiative doit tenir compte de la situation des pays africains, où l’accès à l’électricité demeure un défi majeur de développement.

« L’électrification est une bonne voie à suivre, puisque nous cherchons à sortir des énergies fossiles », a déclaré Kavenuke à bird story agency en marge de la COP31.

Selon elle, les priorités du continent doivent comprendre l’élargissement de l’accès à l’électricité renouvelable dans les communautés encore éloignées des réseaux existants, parallèlement aux efforts visant à améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’électricité.

Les négociateurs africains devraient examiner comment l’initiative prend en compte les différents niveaux de développement et les investissements considérables nécessaires pour accroître l’approvisionnement en électricité à travers le continent.

Leur position pourrait peser sur l’intégration de cet objectif dans le résultat final de la COP31, ainsi que sur les conditions de cette intégration.

La question du financement

L’ampleur du déficit d’accès à l’électricité en Afrique donne la mesure des enjeux.

L’AIE estime que les engagements financiers annuels consacrés aux nouveaux raccordements électriques en Afrique subsaharienne restent inférieurs à 2,5 milliards de dollars américains. Les financements à des conditions préférentielles devraient être multipliés par environ six pour soutenir les objectifs d’accès universel.

La Banque africaine de développement et la Banque mondiale ont déjà placé l’accès à l’électricité au cœur de leurs programmes de développement avec Mission 300, une initiative visant à raccorder 300 millions d’Africains à l’électricité d’ici à 2030.

Le programme devrait mobiliser des investissements publics et privés, étendre les réseaux nationaux, soutenir les systèmes décentralisés d’énergie renouvelable et encourager des réformes réglementaires permettant de rendre les projets électriques commercialement viables.

Ses avancées permettront d’évaluer si les financements internationaux peuvent se traduire par des raccordements au rythme nécessaire.

La discussion sur le financement a pris un nouvel élan mardi avec le lancement de l’Electrify Now Finance Coalition, qui réunit gouvernements, banques de développement et institutions financières privées pour soutenir l’électrification des économies émergentes et en développement.

La Banque mondiale et la Banque africaine de développement assureront la première coprésidence de cette coalition en 2027, plaçant au centre de cette nouvelle initiative deux institutions déjà engagées dans l’expansion de l’accès à l’électricité en Afrique.

La présidence de la COP31 travaille également avec l’Agence internationale pour les énergies renouvelables sur un programme destiné à aider les pays en développement à déterminer leurs besoins d’investissement dans les réseaux de distribution, à préparer des projets et à accéder aux financements.

Pour les gouvernements africains, la question du financement porte aussi sur les conditions auxquelles les fonds sont disponibles. Le coût élevé des emprunts, les risques de change et la situation financière des compagnies nationales d’électricité peuvent compliquer le financement de projets pourtant viables.

Les réseaux de transport d’électricité nécessitent des capitaux initiaux importants et ne produisent souvent des rendements que sur plusieurs décennies. Les sociétés de distribution doivent, elles aussi, dégager suffisamment de recettes pour entretenir les équipements et financer de nouveaux raccordements, tout en maintenant une électricité abordable pour les consommateurs.

Ces difficultés sont particulièrement aiguës dans les pays où la dette publique absorbe déjà une part importante des recettes de l’État.

Kavenuke a indiqué que Power Shift Africa réclamait une place plus importante pour les dons dans le financement de l’électrification, notamment pour les communautés dont l’accès aux réseaux électriques existants est limité.

« Ce que nous défendons, c’est que l’électrification soit financée par des dons plutôt que par des prêts », a-t-elle déclaré.

S’appuyant sur son expérience auprès de communautés en Ouganda et à Zanzibar, elle a également appelé à une plus grande participation des organisations de la société civile pour orienter les financements vers les projets communautaires.

Ces demandes de financement ont aussi reçu le soutien d’une coalition d’organisations de la société civile qui exhorte la présidence de la COP31 à renforcer le cadre d’électrification proposé.

Dans une lettre ouverte actualisée avant le sommet, plus de 120 organisations ont demandé une forte augmentation du financement climatique public, avec des dons et des financements à des conditions préférentielles destinés aux économies en développement.

Les signataires souhaitent également que les financements parviennent aux petites entreprises, aux fournisseurs communautaires d’énergie et aux organisations locales. Ils estiment que l’expansion des réseaux électriques doit s’accompagner de mesures améliorant l’accessibilité financière et l’accès à l’électricité.

L’engagement proposé à la COP31 pourrait offrir un cadre pour accroître les investissements internationaux dans l’électrification. Son intérêt pour les économies africaines dépendra en partie de la mobilisation des financements, des instruments disponibles et de la mesure dans laquelle l’aide parviendra aux pays confrontés aux plus grands déficits d’accès à l’électricité.

Électrification et croissance industrielle

Les besoins de l’Afrique en électricité dépassent largement les raccordements des ménages.

Une alimentation fiable est de plus en plus importante pour les efforts du continent visant à transformer davantage de produits agricoles, à fabriquer des biens de consommation et à tirer une plus grande valeur de ses ressources minérales.

Des pays comme la Zambie et la République démocratique du Congo cherchent à développer la transformation des minerais et les industries connexes, tandis que l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Égypte poursuivent des investissements dans l’industrie manufacturière, les énergies renouvelables et une production industrielle plus propre.

Ces ambitions dépendent de systèmes électriques capables d’alimenter de grands clients industriels à des prix compétitifs.

Cet enjeu est particulièrement important pour la place de l’Afrique dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. À mesure que les marchés internationaux imposent des exigences environnementales plus strictes, le coût et l’intensité carbone de l’électricité pourraient peser davantage sur le choix des lieux d’investissement des industriels.

Pour les pays qui cherchent à développer les matériaux pour batteries, l’acier vert, la production d’engrais et d’autres industries énergivores, la politique électrique est désormais étroitement liée aux stratégies commerciale et industrielle.

Damilola Ogunbiyi, directrice générale de Sustainable Energy for All et représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour l’énergie durable pour tous, a présenté le développement industriel comme l’une des grandes possibilités offertes par l’objectif proposé.

« L’électrification offre une occasion de s’industrialiser, de créer des emplois, d’améliorer les conditions de vie et de renforcer l’indépendance énergétique », a déclaré Ogunbiyi.

Sustainable Energy for All a travaillé avec la présidence de la COP31 à un nouveau rapport, The Electrification Opportunity, qui examine les défis et les possibilités auxquels sont confrontés les marchés émergents et les économies en développement.

Kavenuke a exprimé un point de vue similaire, estimant qu’une électrification fondée sur les énergies renouvelables pourrait créer des débouchés économiques pour les communautés et soutenir le développement des industries africaines.

« Il ne s’agit pas seulement d’éclairer les foyers. Il ne s’agit pas seulement de mobilité électrique ou de voitures électriques. Il s’agit de transformation économique : quelles possibilités cela ouvre-t-il ? », a-t-elle déclaré.

L’initiative « 35 d’ici à 2035 » pourrait donner un nouvel élan aux investissements dans ces secteurs, notamment si les financements internationaux soutiennent les capacités de production, les infrastructures de transport et les échanges régionaux d’électricité.

Elle soulève aussi la question de la répartition des bénéfices de l’électrification. Les grands projets industriels peuvent attirer plus facilement des financements que les réseaux de distribution ruraux ou les petites entreprises, alors que les uns comme les autres contribuent au développement économique.

Les conditions de l’appui international pourraient donc déterminer quels pans des économies africaines bénéficieront de nouvelles capacités d’approvisionnement électrique, et à quel coût.

Le débat sur les sources d’énergie

L’initiative de la COP31 suscite également des interrogations sur les sources d’électricité qui permettraient l’expansion proposée.

Dans une analyse publiée avant le sommet, la Fondation Heinrich Böll a estimé que l’engagement laissait une marge importante aux gouvernements pour accroître la consommation d’électricité en recourant à une production à partir d’énergies fossiles.

La fondation a relevé une formulation faisant référence à des sources d’énergie diversifiées et durables, jugeant que la proposition devait comporter des dispositions plus fortes reliant l’électrification aux énergies renouvelables et à la sortie des énergies fossiles.

Cette préoccupation est aussi apparue dans le débat international plus large. Selon Reuters, le Portugal a plaidé pour une électrification plus propre, tandis que les pays du Pacifique vulnérables au changement climatique demandent des avancées plus nettes dans la réduction de la dépendance aux énergies fossiles.

L’engagement de la COP31 reconnaît déjà les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les politiques définies au niveau national et la nécessité de financements abordables. Il appelle aussi à investir dans les réseaux, le stockage et la production décentralisée, notamment au moyen de dons et d’instruments à des conditions préférentielles pour les économies en développement.

Power Shift Africa figure parmi les organisations qui demandent que les énergies renouvelables occupent une place plus importante dans le cadre d’électrification proposé.

« Notre position est qu’il doit faire progresser les énergies renouvelables », a déclaré Kavenuke.

Selon elle, les investissements dans les énergies renouvelables pourraient aider les pays à élargir l’accès à l’électricité tout en développant leurs industries locales et en créant des emplois.

La distinction entre l’augmentation de la consommation d’électricité et celle de la production renouvelable compte pour les pays africains, dont les systèmes énergétiques nationaux sont très différents.

L’Afrique du Sud reste fortement dépendante du charbon, tandis que des pays comme le Kenya et l’Éthiopie produisent une part importante de leur électricité à partir de sources renouvelables. Le gaz naturel figure aussi dans les plans de développement électrique de plusieurs économies africaines.

Ces différences influeront sur la manière dont les gouvernements aborderont un objectif international d’électrification, ainsi que sur l’appui financier et technologique qu’ils rechercheront.

L’Afrique possède également d’importantes ressources renouvelables, notamment un potentiel solaire, éolien, hydroélectrique et géothermique. Leur développement à grande échelle nécessite des investissements dans le transport de l’électricité, le stockage, les interconnexions régionales et des marchés électriques capables d’attirer des capitaux à long terme.

La présidence de la COP31 cherche à répondre à certaines de ces difficultés d’infrastructure au moyen d’un programme international sur les réseaux de distribution, soutenu par l’IRENA, et d’un mécanisme de suivi piloté par l’AIE pour mesurer les progrès de l’électrification.

Le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, a déclaré que les technologies électriques devenaient de plus en plus compétitives et pouvaient améliorer la sécurité énergétique des pays dépendants des combustibles importés. L’agence soutiendra l’initiative de la COP31 en suivant les tendances mondiales et régionales de l’électrification.

« Les technologies électriques sont souvent compétitives en matière de coûts et peuvent améliorer la sécurité énergétique des pays importateurs de combustibles », a déclaré Birol.

Les compagnies membres de la Utilities for Net Zero Alliance ont également porté leur engagement annuel d’investissement dans les réseaux, les énergies renouvelables et le stockage de 148 à 156 milliards de dollars américains.

Un objectif mondial et des réalités nationales différentes

L’objectif proposé de 35 % mesure la part de l’électricité dans la consommation finale d’énergie à l’échelle mondiale. Il n’impose pas une cible identique à chaque pays.

Cette distinction est importante pour les économies africaines, où la consommation d’électricité reste faible et les déficits d’accès considérables.

L’augmentation de cette part mondiale pourrait être principalement portée par les véhicules électriques, les équipements industriels et les systèmes de chauffage dans des économies disposant déjà de vastes réseaux électriques.

Pour de nombreux pays africains, les priorités immédiates comprennent la construction de ces réseaux, le raccordement des ménages, l’accroissement des capacités de production et la fourniture d’une électricité suffisante pour les activités économiques.

Kavenuke estime que le calendrier proposé doit être examiné à la lumière des difficultés concrètes auxquelles font face les communautés qui n’ont pas encore accès à l’électricité.

S’appuyant sur son travail en Ouganda et à Zanzibar, elle a expliqué que certaines communautés restent fortement tributaires du charbon de bois et d’autres combustibles traditionnels pour cuisiner, tout en ayant un accès limité aux infrastructures électriques.

« Alors, quand on présente cette idée aux habitants de ces communautés, en leur disant que nous voulons y parvenir d’ici à 2035, une échéance qui, soit dit en passant, est toute proche, ils demandent : comment ? », a-t-elle lancé.

Le rythme de l’électrification dépendra donc des situations nationales, des technologies disponibles, des conditions d’investissement et de la structure de la demande énergétique intérieure.

L’engagement reconnaît ces différences en mettant l’accent sur les politiques définies au niveau national et les priorités de développement.

Les négociateurs africains auront l’occasion de préciser comment ces dispositions devraient se traduire dans tout résultat plus large de la COP31, et s’il faut ajouter des formulations sur le financement, l’accès et la mise en œuvre.

La présidence de la COP31 a présenté l’électrification comme un élément central de son action pour accélérer la mise en œuvre des objectifs climatiques existants.

Les progrès réalisés à Antalya donneront une première indication de la manière dont les gouvernements entendent traduire ces objectifs en investissements et en politiques énergétiques nationales.

Pour l’Afrique, cette discussion intervient alors que les gouvernements et les banques de développement cherchent à accélérer les raccordements électriques grâce à Mission 300 et à attirer des investissements dans la production, le transport et l’approvisionnement électrique industriel.