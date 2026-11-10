Tunisie: Protection sociale - Lancement d'un concours national pour développer des solutions numériques basées sur l'IA

Le ministère des Affaires Sociales a lancé, mardi, la première édition du concours national « Innovation sociale numérique 2026 : l'innovation technologique au service d'une protection sociale plus accessible et inclusive en Tunisie », avec le soutien de la Banque mondiale et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Cette initiative réunit 22 équipes candidates composées d'étudiants et de chercheurs dans le domaine social. Parmi elles, 20 équipes seront sélectionnées pour participer aux phases éliminatoires de la compétition.

Ces équipes, représentant un total de 70 participants, auront pour mission de concevoir des logiciels et des applications intelligentes faisant appel aux technologies de l'intelligence artificielle (IA). Les projets devront répondre à quatre défis prioritaires définis par le ministère, répartis entre deux axes d'intervention.

Les équipes lauréates, à raison d'une par défi, seront récompensées lors de la finale prévue les 11 et 12 décembre 2026. Chacune recevra un prix de 15 000 dinars. Un cinquième prix sera également attribué par le jury.

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Deux axes pour améliorer les services sociaux

S'inscrivant dans le cadre du projet « Protection sociale et aide juridique », le concours vise à renforcer la protection sociale en Tunisie en facilitant l'accès à la justice sociale et aux droits à travers des approches intégrées.

S'exprimant à l'occasion du lancement de la compétition auprès de l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), le directeur général de l'unité des technologies de l'information et de la communication au ministère des Affaires sociales, Hatem Salah, a expliqué que cette initiative ambitionne de valoriser et de partager les compétences, les connaissances et l'expérience tunisiennes dans deux domaines.

Le premier axe porte sur la simplification des services sociaux proposés par le ministère. Il comprend deux défis, dont le premier consiste à faciliter l'accès des citoyens aux prestations sociales. Le second vise à mieux informer les bénéficiaires sur les procédures de dépôt des demandes pour profiter des dispositifs de protection sociale.

L'objectif est d'identifier les difficultés rencontrées sur le terrain et de développer des solutions numériques permettant de simplifier les démarches administratives et de mettre en place des systèmes interconnectés avec les plateformes numériques du ministère.

Le deuxième axe concerne la simplification de l'examen des dossiers au profit des intervenants sociaux, notamment les travailleurs sociaux.

Il prévoit, d'une part, le développement d'outils intelligents destinés à améliorer leur travail et à réduire les délais de traitement des dossiers, en particulier ceux relatifs à l'accompagnement des enfants sans soutien familial dans les centres de défense et d'intégration sociale. Ces solutions devront également faciliter le suivi de ces enfants et favoriser leur intégration. Le second défi consiste à améliorer l'accès des personnes malentendantes à l'ensemble des services sociaux.

Cinq prix prévus lors de la finale

La compétition se déroulera en trois étapes. La première permettra de retenir 20 équipes parmi les 22 candidates. La deuxième phase consistera à sélectionner trois équipes parmi les cinq retenues pour chacun des quatre défis. Lors de la finale, un lauréat sera désigné pour chacun des quatre défis, tandis qu'un cinquième prix sera décerné par le jury. Pour rappel, le concours a été annoncé le 25 septembre 2026. La date limite de dépôt des candidatures, initialement fixée à une date antérieure, a été prolongée jusqu'au 14 octobre 2026.