Tunisie: Décès de sept têtes d'ovins à Bizerte - Grande mobilisation contre la maladie de la langue bleue

L'Union locale de l'agriculture et de la pêche de Sejnane, relevant du gouvernorat de Bizerte, mène une action rigoureuse de suivi sanitaire après le recensement du décès de sept têtes d'ovins à la suite d'une infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, connue sous le nom de maladie de la langue bleue. C'est le bilan communiqué ce mardi 10 novembre 2026 par Ridha Saïdani, vice-président de l'organisation agricole locale. Saïdani a précisé que la pathologie a également touché quelques bovins au sein des mêmes exploitations, lesquels ont pu être pris en charge à temps et sauvés par les traitements cliniques appropriés.

S'exprimant ce matin sur les ondes de Jawhara Fm, le responsable a expliqué que la transmission du virus s'effectue par voie vectorielle via les piqûres de moucherons ou de moustiques qui hébergent le pathogène. Il a indiqué que les éleveurs concernés par ce sinistre ont immédiatement procédé à des opérations de désinsectisation ciblées et à l'assainissement des eaux stagnantes situées à proximité des zones d'élevage.

L'intervenant a annoncé la planification, pour la journée de demain mercredi 11 novembre 2026, d'une assemblée d'information et d'encadrement réunissant les agriculteurs de la région avec le médecin vétérinaire de la localité. « Cette rencontre, explique-t-il, a pour objectif de coordonner la distribution des produits antiparasitaires et des traitements de lutte contre les insectes vecteurs, tout en coordonnant avec les services de la municipalité de Hchechna ».

Saïdani a toutefois tenu à rassurer l'opinion publique en réaffirmant que la fièvre catarrhale ovine constitue une affection strictement animale qui ne présente aucun risque de transmissibilité à l'être humain.

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Afin de circonscrire la propagation du virus et de préserver le cheptel régional, il a exhorté l'ensemble des éleveurs de la délégation à maintenir les sujets présentant des signes cliniques en isolation stricte au sein de leurs étables, en évitant tout déplacement ou transaction commerciale de bétail à partir des foyers identifiés.