Tunisie: Mohamed El Kou appelle à une réforme radicale du système l'éducation et des caisses sociales

Le membre du conseil national des régions et des districts et de la commission des plans de développement, Mohamed El Kou, a appelé à engager une réforme profonde du système éducatif tunisien afin de l'adapter aux mutations du marché du travail et à l'émergence de nouveaux métiers. Selon lui, six métiers sur dix ont un avenir incertain.

Intervenant mardi 10 novembre sur les ondes de la Radio nationale, Mohamed El Kou a souligné la nécessité de tenir compte des transformations du monde professionnel et de l'évolution des compétences recherchées sur le marché de l'emploi.

Il a également plaidé pour une réforme des entreprises publiques, estimant que leur situation devrait être examinée au cas par cas.

Une réforme de la gouvernance des caisses sociales

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Abordant la crise des caisses sociales, l'intervenant a estimé que celles-ci ne devraient pas fonctionner à perte. Il a appelé à améliorer leur gouvernance et à diversifier leurs ressources, notamment en élargissant la base des cotisants et en intégrant davantage les activités de l'économie parallèle.

Il a également évoqué la nécessité de tenir compte de l'évolution des formes d'emploi, d'éviter d'alourdir davantage les charges pesant sur les employeurs et de relever l'âge de départ à la retraite.

Soutenir les PME et encourager l'investissement

S'agissant de l'investissement, Mohamed Kou a insisté sur l'importance de créer de nouvelles opportunités et de renforcer les mécanismes d'incitation en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des sociétés communautaires.

Ces structures devraient, selon lui, jouer un rôle plus important dans la création de richesses et la dynamisation de l'économie nationale.

Un changement de discours dans le projet de loi de finances 2027

Revenant sur le projet de loi de finances 2027, Mohamed Kou a relevé une évolution dans le discours prononcé la veille par la cheffe du gouvernement, comparativement à celui de 2026. Il a notamment souligné une plus grande clarté de la vision présentée.

Il a également constaté des changements concrets dans la nature des échanges entre les députés et les membres du gouvernement lors des réunions conjointes des commissions consacrées à l'examen du projet de loi de finances au cours des derniers jours.