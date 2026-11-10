Tunisie: Grand Tunis - 5,07 millions de dinars mobilisés pour prévenir les risques d'inondation en 2026

Au cours de l'année 2026, le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a alloué une enveloppe de 5,07 millions de dinars (MD) pour des travaux d'entretien des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, de curage et de nettoyage des oueds et des routes classées, ainsi que pour le traitement des points noirs et bleus dans les quatre gouvernorats du Grand Tunis, et ce dans le cadre des préparatifs pour la saison des pluies et de la prévention des risques d'inondation.

Dans une réponse écrite à une question adressée par la députée à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) Sana Ben Mabrouk sur le système d'évacuation des eaux pluviales et la protection du Grand Tunis contre les risques d'inondation, le ministère a fait observer que ce montant se répartit entre 3,7 MD pour les travaux de curage, de nettoyage et de propreté sur les routes classées du Grand Tunis, outre les travaux de curage confiés aux petites entreprises d'entretien, et 1,37 MD pour le traitement des points noirs et bleus.

D'après lui, la stratégie nationale adoptée pour la protection des villes et des zones menacées par les inondations, consiste en l'actualisation de la méthodologie des études relatives aux inondations et à l'évacuation des eaux pluviales, en prenant en considération les changements climatiques et les précipitations extrêmes, à travers l'étude en cours d'élaboration intitulée « Étude stratégique de gestion des risques d'inondation en Tunisie ».

La Tunisie s'attend de cette étude, un diagnostic de la situation actuelle de la gestion des risques d'inondation, outre la détermination des zones les plus vulnérables et l'instauration d'une base de données numérique des zones inondables, et la fixation des priorités d'intervention à moyen et long termes, parallèlement à l'élaboration d'outils d'aide à la décision et d'intervention en cas d'inondations.

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S'agissant des projets programmés et en cours d'exécution, le département ministériel prévoit la réalisation de projets de protection des villes contre les inondations dans le Grand Tunis, incluant le projet de protection des zones du nord-est de Tunis qui englobe Ariana, Soukra, Raoued et la zone de Mnihla, ainsi que l'aménagement de l'oued Guerb et Rouis et l'aménagement de l'oued Ettabak à La Marsa et Le Kram, dans le cadre d'un prêt financé par le Fonds saoudien pour le développement.

D'autres projets consistent également en la protection de la zone de Hraïria contre les inondations pour un coût de 10 MD et la protection de Sidi Hassine pour un coût de 19 MD, outre l'aménagement de l'oued Gurèna au niveau de la ville de Manouba pour un coût de 40 MD. L'appel d'offres devrait être lancé avant la fin de l'année 2026.

Un projet visant à protéger le Grand Tunis contre les inondations, pour un coût estimé à 200 millions de dinars, a également été proposé. Ce projet est actuellement à la recherche d'un financement pour sa réalisation, sachant qu'il est inscrit dans le Plan de développement 2026-2030.

Concernant le programme du ministère relatif à l'entretien des routes et des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, le ministère de l'Équipement et de l'Habitat met en oeuvre un programme périodique d'entretien préventif et de préparation à la saison des pluies. À cet effet, les services du ministère procèdent régulièrement au curage et au nettoyage des oueds ainsi que des ouvrages de protection des villes contre les inondations, dans le cadre de marchés-cadres prévus à cet effet dans les gouvernorats de Tunis, de l'Ariana, de la Manouba et de Ben Arous.

Le département de l'équipement a également confirmé qu'un programme préventif est mis en place chaque année pour le curage des fossés et des ouvrages hydrauliques, ainsi que pour le nettoyage des lits des oueds situés sous les ouvrages d'art des routes classées.

Ces opérations sont réalisées avant la saison des pluies par les directions régionales de l'Équipement, en faisant appel à des entreprises et à des petites structures spécialisées dans l'entretien, ainsi que par le biais de travaux réalisés en régie.

Les crédits alloués au traitement des points noirs et des zones sensibles aux inondations dans le Grand Tunis couvrent également le raccordement des ouvrages aux réseaux d'évacuation des eaux pluviales, ainsi que la réalisation de canalisations et de fossés bétonnés, avec leur couverture.

À titre d'exemple, une canalisation en béton armé d'une longueur de 200 mètres a été réalisée afin d'évacuer les eaux pluviales au niveau de l'échangeur de la route nationale n° 8, au point kilométrique 6,3.

Dans ce cadre, une coordination est assurée avec les municipalités et l'Office national de l'assainissement (ONAS), dans le cadre des commissions régionales de lutte contre les catastrophes. Les équipes d'intervention et les équipements des directions régionales de l'Équipement sont également mis à la disposition de ces commissions afin d'intervenir durant la saison des pluies.

Par ailleurs, les services régionaux du Grand Tunis élaborent chaque année un programme de curage et de nettoyage des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales situés le long des routes classées et des pistes rurales relevant de leur compétence. Sa mise en oeuvre débute avant la saison des pluies.

Ce programme comprend, notamment, l'entretien des routes et des ouvrages qui y sont associés, la réparation des dégâts causés par les pluies et les inondations, l'entretien des ponts, des passages et des ouvrages hydrauliques, le curage et le nettoyage des ouvrages d'évacuation, le nettoyage des accotements des routes et le traitement des points susceptibles d'entraver l'écoulement des eaux pluviales.