Tunisie: Prévention routière - Des normes internationales pour les deux-roues en cours d'élaboration

L'Observatoire national de la sécurité routière a organisé ce mardi 10 novembre 2026 un atelier de travail consacré à l'évaluation de la stratégie nationale multisectorielle de sécurité routière. L'accent a été mis sur la réglementation des deux-roues et les futures dispositions législatives.

A noter que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des orientations de l'État visant à consolider la prévention routière et à optimiser la protection des citoyens sur les voies publiques. Différents départements ministériels sont impliqués dans ce plan d'action global couvrant la période 2025-2034.

Dans cet ordre d'idées, Nour El Houda Amira, chef du service des urgences à l'hôpital Mongi Slim La Marsa et représentante du ministère de la Santé au sein de ce dispositif, a expliqué que l'objectif principal de cette planification stratégique consiste à réduire le nombre de décès sur les routes de 50 %.

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« Les ateliers ciblent de manière prioritaire les conducteurs de véhicules à deux roues, englobant les motocycles, les bicyclettes et les trottinettes électriques. Cette catégorie d'usagers de la route retient l'attention des services de contrôle en raison d'une forte proportion d'accidents de transit, représentant plus de 30 % des données statistiques recensées », a-t-elle laissé entendre. Dans ce sens, la responsable a souligné l'importance de renforcer l'arsenal de protection de ces usagers à travers une application rigoureuse et globale du cadre réglementaire en vigueur.

Concernant les dispositifs de sécurité individuels, la spécialiste a indiqué que les services techniques s'attachent à promouvoir le civisme des conducteurs au sujet du port de casques homologués. Elle a annoncé que le ministère de la Santé travaille en parfaite synergie avec l'Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) et l'ensemble des structures partenaires et finalise actuellement des projets de lois avancés. « Ces textes visent à encadrer la mise sur le marché tunisien de casques répondant aux plus hauts standards internationaux de sécurité, notamment la norme européenne ECE 22.06. Et ce, afin d'assurer une préservation optimale de l'intégrité physique des conducteurs », note-t-elle encore.

Nour El Houda Amira a conclu en précisant que ces assises techniques tendent à garantir la disponibilité de ces équipements certifiés sur le marché local, tout en ancrant une culture de responsabilité partagée au sein de l'espace routier pour accompagner l'application de la loi et sécuriser les déplacements de l'ensemble des citoyens.