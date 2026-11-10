Tunisie: Quelques jours après Sidi Bouzid - 11 nouveaux cas d'intoxication alimentaire dans un lycée à Makthar

10 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Onze jeunes filles ont présenté des symptômes évoquant une intoxication alimentaire, lundi soir, à l'établissement secondaire 14-Janvier, à Makthar, dans le gouvernorat de Siliana, après avoir consommé le dîner, a annoncé mardi Adnane Abidi, coordinateur régional de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA).

Dans une déclaration à l'agence TAP, le responsable a précisé que l'état de santé de toutes les élèves concernées était stable. Une équipe régionale de l'Instance s'est rendue sur place afin d'évaluer la situation et de déterminer la gravité des cas signalés.

Les symptômes sont apparus environ dix minutes après le repas et se sont manifestés par des douleurs abdominales ainsi que deux cas de vomissements. Aucune hausse de température ni aggravation de l'état de santé des jeunes filles n'a été enregistrée.

Selon Adnane Abidi, le repas servi pourrait être à l'origine de troubles digestifs. Les résultats des analyses effectuées sur des échantillons du repas sont toutefois attendus afin de déterminer la présence éventuelle de bactéries dans les aliments consommés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, le responsable a indiqué que les services régionaux de l'Instance organisent, au début de chaque année scolaire, une vaste campagne de contrôle dans les établissements scolaires et universitaires de la région disposant de cuisines.

Les inspections ont notamment relevé plusieurs manquements, dont l'absence d'analyses médicales périodiques, qui doivent être effectuées tous les six mois pour vérifier l'aptitude sanitaire des personnes concernées.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.