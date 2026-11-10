Tunisie: Quelques jours après Sidi Bouzid - 11 nouveaux cas d'intoxication alimentaire dans un lycée à Makthar

Onze jeunes filles ont présenté des symptômes évoquant une intoxication alimentaire, lundi soir, à l'établissement secondaire 14-Janvier, à Makthar, dans le gouvernorat de Siliana, après avoir consommé le dîner, a annoncé mardi Adnane Abidi, coordinateur régional de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA).

Dans une déclaration à l'agence TAP, le responsable a précisé que l'état de santé de toutes les élèves concernées était stable. Une équipe régionale de l'Instance s'est rendue sur place afin d'évaluer la situation et de déterminer la gravité des cas signalés.

Les symptômes sont apparus environ dix minutes après le repas et se sont manifestés par des douleurs abdominales ainsi que deux cas de vomissements. Aucune hausse de température ni aggravation de l'état de santé des jeunes filles n'a été enregistrée.

Selon Adnane Abidi, le repas servi pourrait être à l'origine de troubles digestifs. Les résultats des analyses effectuées sur des échantillons du repas sont toutefois attendus afin de déterminer la présence éventuelle de bactéries dans les aliments consommés.

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Par ailleurs, le responsable a indiqué que les services régionaux de l'Instance organisent, au début de chaque année scolaire, une vaste campagne de contrôle dans les établissements scolaires et universitaires de la région disposant de cuisines.

Les inspections ont notamment relevé plusieurs manquements, dont l'absence d'analyses médicales périodiques, qui doivent être effectuées tous les six mois pour vérifier l'aptitude sanitaire des personnes concernées.