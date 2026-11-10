Tunisie: Plus de 4 000 cas d'effets indésirables de médicaments signalés en dix mois au pays

Plus de 4 000 cas d'effets indésirables liés aux médicaments ont été enregistrés en Tunisie jusqu'à fin octobre 2026, a annoncé le directeur général du Centre National de Pharmacovigilance, Riadh Daghfous.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, il a rappelé que 4 300 cas avaient été recensés durant l'année 2025. Il a souligné que leur nombre augmente chaque année, estimant que cette évolution traduit une meilleure sensibilisation des citoyens à l'importance de signaler les effets indésirables des médicaments.

À cet effet, il a invité les citoyens à contacter le Centre national de pharmacovigilance pour déclarer tout nouveau cas, par téléphone, via son site internet ou par courrier électronique.

Plus de 90 % des cas sans gravité

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Riadh Daghfous a précisé que plus de 90 % des effets indésirables signalés ne présentent aucun caractère de gravité. Les déclarations proviennent principalement de personnes âgées et de patients atteints de maladies chroniques. Les effets rapportés concernent essentiellement la peau, notamment des réactions allergiques, ainsi que, dans certains cas, le système digestif.

Il a également expliqué que le médicament n'est pas systématiquement à l'origine des symptômes signalés. Après évaluation des déclarations, le Centre établit un lien de causalité entre le médicament et les effets indésirables dans environ un cas sur deux.

Mise en garde contre l'automédication

Le directeur général du Centre a par ailleurs mis en garde contre les risques de l'automédication, en particulier le recours sans avis médical aux antibiotiques et aux compléments alimentaires.

Il a rappelé que les compléments alimentaires ne peuvent en aucun cas se substituer aux médicaments et recommandé de les consommer avec modération. Il a également appelé les citoyens à privilégier les circuits de distribution fiables, notamment les pharmacies, et à éviter les achats sur les réseaux sociaux, où la composition des produits et l'identité des distributeurs ne sont pas toujours vérifiables.

Vers le développement des consultations numériques à distance

Sur un autre plan, Riadh Daghfous a annoncé que le Centre prépare un programme consacré aux consultations numériques à distance. Cette initiative vise à rapprocher les services de santé des citoyens et à leur éviter les déplacements.

Il a rappelé que le Centre dispose, depuis 2006, de deux antennes à Sousse et à Sfax, ainsi que d'un autre centre dans le gouvernorat de Monastir. Ces dernières années, des consultations ont également été ouvertes à Bizerte et à Nabeul. Le responsable a exprimé le souhait d'étendre la présence du Centre national de pharmacovigilance à l'ensemble des gouvernorats du pays.