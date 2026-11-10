Afrique: COP31: Day One in Antalya - Du discours climatique à l'action écologique

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L'humanité entière a les yeux tournés vers la Turquie, ce pays qui a un pied en Asie et l'autre en Europe. La COP31 vient d'être lancée à Antalya. À cette occasion, le pays hôte a mobilisé ses capacités organisationnelles, son savoir-faire diplomatique et ses ressources humaines pour accueillir les représentants de la communauté internationale. Les enjeux du Pari du Sahel. Décryptage de Zakaria Ousman depuis Antalya en Turquie où il prend part à la Conférence Cop 31.

Dans toute la ville, une mobilisation collective est perceptible : des chauffeurs de taxi aux restaurateurs, en passant par les commerçants et les acteurs des services, chacun semble contribuer à cette rencontre mondiale autour de l'avenir climatique de notre planète.

Pendant que diplomates, responsables politiques, chercheurs et organisations de la société civile débattent des politiques climatiques, des mécanismes de financement et des stratégies d'adaptation, une autre forme de mobilisation se poursuit, loin des grandes enceintes internationales, dans les territoires arides du Sahel.

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Là-bas, dans le Nord-Est du Tchad, les équipes de l'ONG SAHKAL, menées par le Coordinateur National, M. Mahamat Saleh Tahir, avec Aisha, Neloumta, Allamine et le chauffeur Mahamat Nour, commencent leur journée dès les premières heures du matin, arpentant dunes et ouadis. Leur terrain de travail n'est ni une salle de conférence ni un laboratoire climatisé, mais un environnement soumis à la désertification, à l'irrégularité des précipitations, à la dégradation des sols et à la fragilité des ressources naturelles.

1. Restaurer les écosystèmes : une approche participative fondée sur les équilibres biologiques

Pour SAHKAL, planter une graine ne constitue pas un geste symbolique. C'est le point de départ d'un processus écologique et économique dont les effets peuvent se multiplier dans le temps et l'espace.

Une graine qui devient un arbre, à condition de bénéficier d'une protection et de conditions favorables à sa croissance, peut produire à son tour de nombreuses graines. Celles-ci contribueront à la régénération de la végétation et à la reconstitution progressive du couvert végétal.

Cette dynamique participe à plusieurs fonctions écologiques essentielles : fixation du carbone, protection des sols contre l'érosion éolienne et hydrique, amélioration de leur structure, régulation du microclimat et création d'habitats pour la biodiversité. C'est une médiation, voire une réconciliation entre l'Homme et la nature.

Sous un arbre se développe progressivement tout un écosystème : insectes pollinisateurs, micro-organismes du sol, oiseaux, petits animaux et végétation associée. Ces organismes entretiennent des interactions indispensables à la stabilité écologique.

La relation entre végétation, élevage et agriculture constitue également un élément central de cette approche. Les résidus végétaux contribuent à l'alimentation animale ; les déjections du bétail, lorsqu'elles sont correctement valorisées, enrichissent les sols en matière organique et favorisent leur fertilité. Il s'établit ainsi un système de complémentarité et d'osmose entre production végétale, élevage et régénération des terres. Il s'agit d'une relation d'équilibre et de renforcement mutuel.

Cette logique rejoint les principes de l'économie circulaire et du fonctionnement des écosystèmes : réduire les pertes, valoriser les ressources disponibles et maintenir les cycles naturels.

2. Lutter contre la désertification : reconquérir progressivement le territoire

Dans les zones sahéliennes, la désertification résulte de facteurs multiples : variabilité climatique, sécheresses récurrentes, érosion des sols, pression sur les ressources naturelles et pratiques d'exploitation parfois non durables.

Face à ces phénomènes, la restauration du couvert végétal, la fixation des dunes, la protection des jeunes plants et la gestion rationnelle de l'eau constituent des leviers d'intervention complémentaires.

Les populations rurales accompagnées par SAHKAL contribuent ainsi à ralentir la progression des dunes et à restaurer des espaces dégradés. Le travail peut sembler modeste à l'échelle d'une journée : protéger quelques plants, stabiliser une portion de terrain ou remettre en état une parcelle.

Mais l'accumulation de ces interventions, lorsqu'elles sont maintenues dans la durée, peut permettre de reconquérir progressivement des superficies importantes. Le désert ne résiste pas face à l'abnégation et au courage de l'Homme.

Chaque hectare restauré représente potentiellement une nouvelle capacité de production, une amélioration des conditions de vie et une possibilité supplémentaire de réduire la vulnérabilité économique des familles.

La restauration écologique devient alors un instrument de développement territorial et de sécurité humaine.

3. L'eau : condition fondamentale de la résilience communautaire

Le Sahel dispose de l'une des plus grandes réserves d'eau souterraine du monde. Cet atout compte dans un contexte de changement climatique.

Dans ces territoires isolés, l'accès à l'eau demeure l'un des principaux déterminants de la survie humaine, animale et végétale.

Le forage d'un puits, même réalisé avec les moyens financiers limités de SAHKAL, peut transformer profondément les conditions d'existence d'une communauté.

L'eau permet de répondre aux besoins domestiques, de soutenir les activités agricoles et pastorales, de préserver les plantations et de réduire les déplacements parfois dangereux à la recherche de ressources hydriques.

Elle contribue également à prévenir certains conflits entre communautés, notamment lorsque la compétition pour les points d'eau et les pâturages devient une source de tensions.

Il convient cependant d'inscrire chaque ouvrage hydraulique dans une politique de gestion durable : étude préalable des ressources souterraines, suivi de la qualité de l'eau, entretien des installations et mécanismes communautaires de partage.

Un puits ne représente donc pas seulement une infrastructure. Il constitue un investissement dans la stabilité sociale, la santé publique et la préservation de la biodiversité.

Car l'eau soutient toutes les formes de vie : les êtres humains, les animaux domestiques, la faune sauvage, les insectes et les espèces végétales. L'eau, c'est la souveraineté alimentaire, et la souveraineté alimentaire est une question de sécurité nationale.

4. Les femmes : actrices centrales de la résilience climatique

La dimension humaine de cette action mérite une attention particulière.

Dans de nombreuses communautés sahéliennes, les femmes jouent un rôle déterminant dans la gestion quotidienne de l'eau, la production alimentaire, la protection des ressources naturelles et la transmission des pratiques agricoles. Elles sont les premières à se lever et les dernières à se coucher.

Leur participation aux programmes de restauration écologique ne doit donc pas être considérée comme un simple accompagnement social. Elle constitue un facteur essentiel de réussite et de durabilité des interventions.

En renforçant leurs capacités techniques, leur accès aux ressources productives et leur participation aux décisions communautaires, les projets de SAHKAL peuvent contribuer à transformer la résilience environnementale en autonomie économique et sociale.

La restauration des terres devient ainsi également un processus d'émancipation et de renforcement du rôle des femmes dans le développement local.

5. SAHKAL : relier l'action locale aux engagements climatiques mondiaux

L'un des principaux défis des conférences internationales sur le climat demeure la traduction des engagements politiques en résultats mesurables sur le terrain.

Les discussions sur l'adaptation, la restauration des terres, la biodiversité, la sécurité alimentaire et la gestion durable de l'eau trouvent leur véritable justification dans les transformations observables au sein des communautés.

C'est précisément à ce niveau que s'inscrit l'engagement de SAHKAL.

Ses équipes multidisciplinaires accompagnent quotidiennement des femmes et des enfants dont les conditions de vie restent étroitement liées aux activités de subsistance. Elles interviennent dans des environnements où chaque ressource compte et où la moindre amélioration des conditions écologiques peut avoir des conséquences directes sur la sécurité alimentaire et les revenus familiaux.

Pour M. Ibrahim Ousman Adoum, Président-Directeur Général de l'ONG, la fatalité n'existe pas. Il faut, dit-il, faire sauter cette barrière mentale.

Son raisonnement repose sur une conviction : si l'humanité a réussi à rendre possible la vie dans des environnements extrêmes, depuis les stations spatiales jusqu'aux profondeurs océaniques, elle doit également pouvoir développer des solutions adaptées aux contraintes du Sahel.

Le désert n'est donc pas une condamnation. Il constitue un défi scientifique, technique, économique et humain qui exige de l'innovation, de la persévérance et une mobilisation collective. Aujourd'hui, l'humanité est plus riche qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire humaine. Elle a les moyens financiers, la technologie et une richesse inouïe de savoir-faire.

Conclusion : la vie comme responsabilité collective et universelle

La présence de SAHKAL à Antalya traduit une conviction fondamentale : la lutte contre le changement climatique ne peut être dissociée de la protection de la vie sous toutes ses formes.

Les grandes conférences définissent les orientations, les engagements et les mécanismes de coopération. Mais leur efficacité dépend aussi de milliers d'initiatives locales qui transforment concrètement les territoires.

Planter un arbre, protéger une graine, restaurer un sol, préserver un insecte, aménager un point d'eau ou accompagner une femme dans son activité productive sont autant de contributions à la résilience des écosystèmes.

La valeur d'une action climatique ne se mesure donc pas uniquement au nombre de déclarations adoptées ou aux milliards annoncés, mais aussi à sa capacité à préserver les ressources naturelles, à restaurer les équilibres écologiques et à améliorer durablement les conditions de vie des populations.

C'est avec cette conviction que SAHKAL rejoint à Antalya le concert des nations.

Car protéger la vie, qu'elle soit humaine, animale ou végétale, n'est pas seulement une ambition environnementale : c'est une responsabilité collective et un impératif pour l'avenir de l'humanité.

Zakaria Ousman

Directeur Exécutif

Centre Tchadien d'Études Stratégiques et de Recherche Prospective

Penser global et agir plus intelligemment

et Président Honoraire de Sahkal