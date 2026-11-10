Congo-Kinshasa: Ebola - 'Attendre n'est pas une option', MSF appelle à élargir l'accès au vaccin ERVEBO® en RDC

communiqué de presse

Face à l'épidémie d'Ebola en RDC, Médecins Sans Frontières (MSF) appelle à élargir d'urgence l'accès au vaccin ERVEBO®. Bien que conçu à l'origine contre la souche Zaïre, les données scientifiques et de terrain indiquent qu'il pourrait protéger dès aujourd'hui les populations exposées au virus Bundibugyo.

Une réponse immédiate indispensable face à l'absence de vaccins spécifiques

Les vaccins spécifiques contre le virus Bundibugyo sont encore en cours de développement et ne seront pas disponibles à court terme. Plusieurs candidats font l'objet d'études, mais leurs résultats ne seront disponibles que dans plusieurs mois. Pour les enfants de moins de 12 ans, l'accès à ces vaccins spécifiques pourrait prendre encore plus de temps, car il faudra attendre la production de données scientifiques les concernant.

À l'inverse, ERVEBO® est un vaccin homologué, dont l'efficacité et l'utilisation ont été éprouvées par les données scientifiques et lors des précédentes ripostes contre Ebola en RDC. Il est actuellement autorisé chez les personnes âgées d'un an et plus.

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« Pour MSF, l'attente d'un vaccin spécifique contre le virus Bundibugyo ne doit pas empêcher l'utilisation du seul vaccin actuellement disponible », déclare Guyguy Manangama, épidémiologiste et directeur adjoint des opérations de MSF.

« Chaque mois passé à attendre des vaccins spécifiques expose les personnels de santé, les intervenants de première ligne, les contacts des cas confirmés et les communautés touchées à une maladie potentiellement mortelle. Élargir l'accès à ERVEBO® est la meilleure option immédiate pour réduire les formes graves de la maladie et les décès, tandis que les recherches sur les vaccins spécifiques contre le virus Bundibugyo se poursuivent. Aujourd'hui, l'utilisation d'ERVEBO® est limitée aux protocoles de recherche. Il faut lever ces restrictions pour que les doses disponibles de ce vaccin puissent être rapidement déployées pour protéger les personnes les plus exposées. »

À l'heure actuelle, seuls les personnels de première ligne peuvent être vaccinés dans le cadre de protocoles de recherche contraignants ou de dispositifs d'utilisation compassionnelle*, tandis que les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés d'Ebola n'y ont généralement accès que dans le cadre d'essais cliniques en cours. Compte tenu des critères stricts d'inclusion de ces essais, seule une faible proportion des personnes susceptibles de bénéficier de la vaccination pourra y participer, bien loin de ce qui serait nécessaire pour un déploiement à grande échelle dans le cadre d'une stratégie de santé publique. De nombreuses populations exposées restent ainsi privées d'accès à la vaccination, alors même que l'épidémie continue de se propager.

Bundibugyo : des résultats encourageants pour l'utilisation élargie d'ERVEBO®

Dans le même temps, les données étayant le rôle potentiel d'ERVEBO® continuent de s'accumuler.

Bien qu'ERVEBO® n'ait pas été spécifiquement conçu contre le virus Bundibugyo, un nombre croissant de données scientifiques suggère qu'il pourrait néanmoins contribuer à protéger les personnes exposées à ce virus. Des études animales et des données immunologiques issues de recherches menées auprès de personnes vaccinées ont révélé des résultats encourageants : la réponse immunitaire déclenchée par ERVEBO® pourrait également reconnaître le virus Bundibugyo et réagir contre celui-ci.

« Au-delà des données issues de recherches antérieures, les équipes de MSF impliquées dans les ripostes contre Ebola en RDC ont observé des signaux encourageants chez les personnes vaccinées avant l'épidémie d'Ebola en cours, notamment une diminution du nombre de cas confirmés et des indications d'une mortalité plus faible parmi les personnes dont l'infection avait été confirmée », déclare Etienne Gignoux, épidémiologiste et directeur du département d'épidémiologie d'Epicentre, le centre de recherche épidémiologique de MSF.

« Lors d'une épidémie, les décisions doivent souvent être prises avant que toutes les données scientifiques soient disponibles et que les outils soient parfaitement adaptés », souligne Etienne Gignoux. « Les autorités de santé publique doivent trouver un équilibre entre la nécessité de faire avancer la recherche et l'urgence de sauver des vies. »

Un besoin urgent de doses supplémentaires

Un élargissement de la vaccination ne sera possible que si des stocks suffisants de vaccins sont mis à disposition.

Le ministère de la Santé de la RDC a déjà élargi l'accès à ERVEBO® grâce à des dispositifs d'utilisation compassionnelle. Toutefois, il est indispensable d'y allouer plus de ressources, et de mettre à disposition plus de doses provenant des stocks existants, sous réserve de l'approbation du SAGE (groupe stratégique consultatif d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé) lors de sa prochaine réunion, le 17 novembre.

En août, le gouvernement de la RDC, avec le soutien des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), a demandé 500 000 doses d'ERVEBO® au Groupe international de coordination pour l'approvisionnement en vaccins (ICG) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), afin de soutenir une stratégie de vaccination élargie. Seules 70 000 doses ont été mises à disposition.

Ce déficit est particulièrement préoccupant alors que l'épidémie continue de se propager et que des cas ont été signalés au-delà des frontières de la RDC, laissant craindre des besoins supplémentaires en matière de vaccination dans les pays touchés et ceux exposés au risque.

MSF appelle donc Merck, les autorités sanitaires mondiales et leurs partenaires à veiller à ce que les allocations de vaccins soient proportionnelles à l'ampleur des besoins de santé publique et permettent un véritable élargissement de la vaccination.

Plus largement, l'épidémie actuelle met en évidence les lacunes persistantes de la préparation mondiale aux épidémies. Les gouvernements, les bailleurs de fonds, les chercheurs et les fabricants doivent investir dans des plateformes vaccinales et des technologies de production capables de fabriquer rapidement des vaccins efficaces et abordables, et d'en garantir la disponibilité lors de l'émergence de nouvelles épidémies. Les communautés confrontées aux futures épidémies ne doivent pas être contraintes d'attendre des mois, voire des années, avant que des outils spécifiquement développés contre la maladie concernée soient disponibles.

* L'usage compassionnel permet de prescrire un médicament hors autorisation de mise sur le marché à des patients atteints de maladies graves, lorsqu'il n'existe aucun traitement approprié et que le patient ne peut pas être inclus dans un essai clinique.