Addis Ababa — Le président du Front populaire ivoirien (FPI) et ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Pascal Affi N'Guessan, a qualifié de légitime l'ambition de l'Éthiopie d'obtenir un accès à la mer Rouge, affirmant que les enjeux géopolitiques liés à cette question nécessitaient un dialogue, de la clairvoyance et des compromis servant les intérêts de toutes les parties et favorisant la stabilité régionale.

S'exprimant lors d'un entretien avec l'ENA en marge du deuxième Sommet des partis politiques africains à Addis-Abeba, M. Affi N'Guessan a déclaré que la quête d'un accès à la mer de l'Éthiopie devait être abordée en tenant compte de ses implications géopolitiques plus larges et de l'avenir commun des pays de la Corne de l'Afrique.

« Il s'agit là de questions géopolitiques très importantes, qui nécessitent des capacités de dialogue, des capacités d'anticipation », a-t-il déclaré.

Il a souligné que les questions territoriales, identitaires et géopolitiques exigent des parties concernées qu'elles regardent au-delà de leurs intérêts immédiats et prennent en compte l'avenir.

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« Il y a parfois des questions d'identité, de territoire et d'ordre géopolitique qui ne peuvent se régler d'elles-mêmes à moins que les acteurs qui se font face n'aient une vision plus large de l'avenir », a-t-il déclaré.

Insistant sur l'importance de l'unité africaine et du développement partagé, il a exprimé l'espoir que l'ambition de l'Éthiopie soit prise en compte dans le cadre d'un accord acceptable pour toutes les parties.

« L'Afrique ne peut se développer que dans l'unité, et cette unité doit également se traduire par une unité des idées et un partage des ressources. C'est pourquoi je considère que l'ambition de l'Éthiopie est légitime, et nous espérons que ces questions trouveront des solutions acceptables pour toutes les parties, issues de bons compromis permettant à chacun de prendre conscience que c'est cette voix commune qui permet à toute la région d'avancer », a-t-il déclaré.

Ses propos soulignent l'importance de répondre à l'aspiration de l'Éthiopie à un accès à la mer par un engagement constructif, en reconnaissant les réalités géopolitiques de la Corne de l'Afrique et la nécessité d'une coopération régionale pour assurer la sécurité commune et le développement économique.

Abordant l'expérience politique de l'Éthiopie, Affi N'Guessan a salué la philosophie Medemer, affirmant que le Parti de la prospérité avait développé une vision politique qui tient compte des réalités du pays et de la nécessité de mobiliser différentes forces nationales.

Il a déclaré que la philosophie de la synergie et de l'inclusion offrait une approche permettant de rassembler les personnes, les idées et les ressources nationales au service du développement.

« Car les dirigeants du Parti de la prospérité ont compris que c'est en mettant en oeuvre cette formule de gestion des hommes et des idées que l'Éthiopie peut progresser dans le contexte géopolitique qui est le contexte national », a-t-il déclaré.

Il a en outre qualifié cette approche d'expression de l'intelligence politique, soulignant l'importance de l'ouverture, de la synergie et de la bonne gouvernance pour mobiliser les capacités nationales.

« Je tiens sincèrement à féliciter les autorités éthiopiennes, les dirigeants du Parti de la prospérité, pour cette générosité dans leur vision politique visant à faire progresser l'Éthiopie dans la solidarité et l'unité », a-t-il déclaré.