Addis Ababa — Le président du Front populaire ivoirien (FPI) et ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Pascal Affi N'Guessan, a appelé les dirigeants politiques africains à s'inspirer de la philosophie « Medemer » éthiopienne, affirmant que ses principes de synergie, d'inclusivité et de coopération peuvent contribuer à surmonter les divisions politiques et à accélérer le développement sur l'ensemble du continent.

Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), à l'issue de sa visite au siège du Parti de la prospérité (PP), Affi N'Guessan a salué les progrès réalisés par ce parti dans l'élaboration d'une vision politique, la formulation de politiques de développement et le renforcement des capacités de ses responsables politiques.

« Nous constatons que le Parti de la prospérité a réalisé d'importants progrès en matière d'élaboration d'une nouvelle vision politique et d'une politique de développement, ainsi qu'en matière de renforcement des capacités de ses cadres politiques », a-t-il déclaré.

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Il a souligné qu'un leadership politique compétent est fondamental pour le développement de l'Afrique, car ce sont les dirigeants politiques qui sont chargés de générer des idées, de formuler des visions et d'élaborer des politiques efficaces.

Affi N'Guessan a déclaré que le Parti de la prospérité avait construit son projet politique autour des réalités de l'Éthiopie et de la nécessité de rassembler les personnes et les idées.

« Les dirigeants du Parti de la Prospérité ont compris que c'est en mettant en oeuvre cette formule de gestion des hommes et des idées que l'Éthiopie peut progresser dans le contexte géopolitique qui est le contexte national », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'ouverture, la synergie et la bonne gouvernance sont essentielles pour mobiliser toutes les ressources et énergies nationales, et a félicité les autorités éthiopiennes ainsi que la direction du parti pour leur vision visant à faire progresser le pays grâce à la solidarité et à l'unité.

L'ancien Premier ministre a également exprimé son admiration pour la transformation visible de l'Éthiopie, en particulier la modernisation d'Addis-Abeba et les progrès du pays dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

« J'ai été impressionné, en tout cas par ce que j'ai vu, j'ai été impressionné par le degré de modernité qui est visible et palpable ici à Addis-Abeba et en Éthiopie », a-t-il déclaré.

Il a également salué l'engagement de l'Éthiopie en faveur de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique, les décrivant comme des voies essentielles pour l'avenir de l'Afrique.

« La révolution numérique est une opportunité offerte à l'Afrique pour rattraper son retard de développement et peut-être même prendre de l'avance, mais pour cela, il est nécessaire d'investir massivement et résolument », a-t-il déclaré.

Il a averti que les affrontements politiques systématiques entre les partis au pouvoir et les forces d'opposition empêchent les pays de mettre en commun leur intelligence collective et leurs ressources.

« Si nous restons dans des logiques souvent héritées de l'Occident, d'opposition systématique, comme on l'observe dans certains pays, nous nous privons de cette capacité à rassembler les intelligences pour que l'Afrique réalise des progrès significatifs en matière de développement », a-t-il déclaré.

Il a donc exhorté les dirigeants politiques africains à s'inspirer de l'expérience de l'Éthiopie et à développer des modèles politiques adaptés à leurs réalités nationales respectives, en mettant l'accent sur la coopération, le dialogue et la prise en compte des différentes perspectives.

Affi N'Guessan a également salué le deuxième Sommet des partis politiques africains à Addis-Abeba, affirmant que de telles rencontres permettent aux partis politiques d'échanger leurs expériences et de s'enrichir mutuellement.

Il a souligné que le progrès de l'Afrique dépend en fin de compte de l'unité, du partage des idées et d'une collaboration constructive.

« L'Afrique ne peut se développer que dans l'unité, et cette unité doit également être une unité des idées, un partage des idées », a-t-il déclaré.