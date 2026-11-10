Kinshasa — « Nous voulons laisser aux autorités le temps de résoudre cette question de manière pacifique, comme elles l'avaient promis ». C'est ce qu'a déclaré Mgr Fulgence Muteba, Archevêque de Lubumbashi, lors de la célébration eucharistique du dimanche 8 novembre, en annonçant le report de la marche de protestation initialement prévue le 9 novembre et organisée par l'Archidiocèse pour demander la résolution d'un différend de longue date concernant le grand séminaire interdiocésain Saint-Paul, situé dans le quartier de Tshamalale, dans la commune de l'Annexe, à Lubumbashi.

« Si les autorités ne tiennent pas leur promesse, nous reviendrons encore plus forts et encore plus nombreux », a ajouté l'Archevêque.

La manifestation visait à exhorter l'administration communale de Lubumbashi à exécuter le jugement ordonnant la démolition des constructions illégales érigées sur le terrain concédé au Grand Séminaire interdiocésain Saint-Paul, à Tshamalale. L'Église affirme être titulaire de la concession foncière depuis 1976 et avoir obtenu plusieurs jugements favorables devant les tribunaux, sans toutefois parvenir à en obtenir l'exécution.

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Selon un communiqué de l'Archidiocèse de Lubumbashi, des séminaristes, des religieux, des religieuses et des fidèles catholiques avaient été invités à participer à cette marche pacifique. Le cortège aurait dû partir de la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul pour s'achever devant la mairie de Lubumbashi.

Le litige concernant le séminaire s'inscrit dans un contexte plus large de tensions et de violences qui ont récemment touché le clergé et diverses structures ecclésiastiques de l'Archidiocèse.

Dimanche 8 novembre précisément, une vingtaine d'hommes en uniforme, non identifiés, ont fait irruption au collège IMA Kafubu, situé à environ 12 kilomètres au sud de Lubumbashi, sur le territoire de Kipushi, dans la province du Haut-Katanga. Les agresseurs ont pris pour cible le préfet des études et ont dérobé divers objets de valeur.

Selon une source ecclésiastique, les assaillants ont violemment agressé le père Odorick Lenge, Préfet des études de l'établissement, avant de s'introduire dans plusieurs locaux et d'emporter des objets de valeur. Le prêtre a été hospitalisé en raison des coups reçus et du choc subi.

Déjà fin octobre, Mgr Muteba, qui occupe également le poste de président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), avait dénoncé l'irruption d'individus armés dans la paroisse Notre-Dame de la Paix, dans le quartier des Gécamines à Lubumbashi.

Selon les témoignages recueillis auprès des fidèles, dans la nuit du 26 au 27 octobre, des hommes armés de fusils et de machettes avaient fait irruption dans la maison paroissiale, agressant violemment les prêtres présents. Le gardien avait lui aussi été grièvement blessé et hospitalisé.