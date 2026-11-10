AFIS 2026 - La Plateforme panafricaine de garantie de la NAFAD est déjà opérationnelle, déclarent la Banque et ses partenaires

L'initiative phare du Groupe de la Banque africaine de développement, la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD), est déjà opérationnelle. C'est ce qu'ont déclaré les dirigeants de l'institution aux banquiers, aux fonds de retraite et aux investisseurs réunis à l'occasion de l'Africa Financial Industry Summit (AFIS 2026), qui s'est tenu le mardi 3 novembre à Luanda.

La NAFAD est le cadre du Groupe de la Banque africaine de développement visant à réorganiser la manière dont les capitaux et les risques sont déployés au sein de l'écosystème financier africain.

La Banque africaine de développement a organisé une table ronde lors de l'Africa Financial Industry Summit (AFIS) sur le thème « Faire de la NAFAD un levier pour l'économie réelle de l'Afrique ». À cette occasion, la Plateforme panafricaine de garantie (PAGP) a été présentée comme une concrétisation de la NAFAD en action.

Grâce à la PAGP, la NAFAD contribue déjà à transformer, partager et réaffecter des risques clairement définis vers les institutions les mieux à même de les gérer. Cela améliore le profil de crédit et l'attractivité des transactions pour les investisseurs, et permet de mobiliser davantage de capitaux commerciaux et institutionnels.

« Nous ne l'avons pas encore officiellement lancée, mais nous la mettons déjà en oeuvre, a déclaré Manuel Moses, PDG de l'Assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique (ATIDI), qui gère la PAGP. Elle est donc bel et bien opérationnelle. »

Solomon Quaynor, vice-président du Groupe de la Banque chargé du Secteur privé, des Infrastructures et de l'Industrialisation a déclaré que la NAFAD construirait « différents écosystèmes à des fins différentes », sur le modèle de la Plateforme panafricaine de garantie.

M. Quaynor a aussi cité l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique (AGIA), lancée par le Groupe de la Banque, Africa50 et l'Union africaine lors de la COP27. « C'est un exemple comparable à ce que nous faisons avec l'ATIDI dans le cadre de la Plateforme panafricaine de garantie », a-t-il précisé.

Didier Acouetey, conseiller principal du président du Groupe de la Banque pour le développement du secteur privé et la NAFAD, a modéré la session. Il a expliqué que la NAFAD mettait l'accent sur une meilleure coordination entre les institutions existantes plutôt que sur la création de nouvelles institutions. M. Acouetey a souligné que la NAFAD avait été conçue selon une approche ascendante, la Banque ayant consulté, tout au long du processus, des institutions de garantie, des banques de développement, des assureurs, des fonds de pension, des bourses, des banques centrales et des banques commerciales. L'architecture de la NAFAD repose sur le dérisquage, la mobilisation des ressources intérieures, la réglementation ainsi que des marchés financiers plus profonds et mieux connectés.

Interrogé par un banquier commercial sur la date à laquelle la NAFAD « deviendrait réelle », M. Acouetey a répondu : « Elle a déjà démarré ». Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque a approuvé en mai 2026 une prise de participation de 125 millions de dollars américains dans l'Assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique (ATIDI), a indiqué M. Acouetey. Elle permettrait de faire avancer les plans visant à porter son capital d'environ un milliard à deux milliards de dollars, puis à cinq milliards de dollars.

Ahmed Attout, directeur du département du Développement du secteur financier du Groupe de la Banque, a expliqué pourquoi la Banque avait choisi l'ATIDI pour gérer la plateforme. « Il n'y a qu'une seule ATIDI en Afrique », a-t-il déclaré, décrivant la plateforme comme « un guichet unique pour les garanties en Afrique ».

M. Moses, de l'ATIDI, a souligné que l'année 2026 marque les 25 ans d'activité de l'agence et que celle-ci a contribué à mobiliser 94 milliards de dollars d'investissements depuis 2001.

L'ATIDI peut mobiliser 10 à 15 fois chaque dollar de capital qu'elle reçoit, a déclaré M. Moses. Elle travaille avec les prêteurs et les investisseurs locaux plutôt qu'en concurrence avec eux, y compris en monnaie locale. Au Nigeria, par exemple, ses garanties ont aidé les émetteurs à convaincre les régulateurs d'approuver un financement en nairas sur 15 ans.

Admassu Tadesse, président-directeur général du Groupe de la Banque de commerce et de développement (TDB), a partagé son expérience d'actionnaire et de client de l'ATIDI.

« Les capacités inexploitées sont nombreuses, a déclaré M. Tadesse. Une plateforme peut réellement contribuer à systématiser cela. » Charles Russon, directeur général de la division Afrique d'ABSA Bank, a salué la plateforme NAFAD comme étant « potentiellement l'un de ces grands leviers de déblocage. Elle doit être axée sur les actifs productifs de l'économie réelle. »

Denis Charles Kouassi, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) de Côte d'Ivoire, a déclaré que les fonds de pension avaient un rôle très important à jouer dans cette architecture, ajoutant que la CNPS avait besoin de nouveaux véhicules pour investir en actions, « afin que les entreprises bénéficient de cet argent et que nous, en tant qu'investisseurs, percevions à la fois des dividendes et des plus-values ».