Cote d'Ivoire: NSIA Banque CI - Bénéfice net en baisse de 27 % à fin septembre 2026

NSIA Banque Côte d'Ivoire a enregistré une baisse de 27 % de son bénéfice net, atteignant 18,39 milliards FCFA à fin septembre 2026. Ce résultat marque un recul par rapport aux 25,04 milliards FCFA de l'année précédente. Le neuvième mois de l'exercice 2026 contraste avec la croissance bilancielle de 22 % affichée en 2025, s'éloignant de la dynamique positive des exercices précédents.

La banque a délibérément choisi de réduire son exposition au crédit et de provisionner prudemment certains engagements. Cette stratégie priorise la qualité des actifs plutôt que le volume, acceptant une rentabilité à court terme moindre. La direction attribue cette évolution à la contraction des encours de crédits et au repli des revenus du crédit-bail. La baisse des crédits nets s'explique par le dénouement d'opérations de financement ponctuelles.

Le produit net bancaire (PNB) a reculé de 5 % pour s'établir à 73,51 milliards FCFA à fin septembre 2026. La marge d'intérêts a fléchi de 3 %, et les commissions nettes ont perdu 9 %. Les crédits nets à la clientèle ont chuté de 19 % sur neuf mois, atteignant 1 472,56 milliards FCFA, soit une contraction de 346 milliards FCFA. Le résultat avant impôts a diminué de 28 % à 20,01 milliards FCFA.

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Cette gestion prudente des risques, incluant un effort de provisionnement significatif, vise à renforcer la qualité des actifs. La politique d'octroi sélective des crédits et la diminution des dépôts à vue ont conduit à un ratio crédits nets sur dépôts (LTD) de 73 %. Ce ratio, inférieur à celui de nombreux concurrents, confère à la banque une marge de liquidité plus confortable. Cette prudence est interprétée comme un signal de solidité.

Pour le dernier trimestre, NSIA Banque prévoit de relancer la production de crédits de qualité et de poursuivre la diversification de ses revenus de commissions. La maîtrise des risques et des charges demeure une priorité centrale. Sur le marché boursier, l'action NSIA Banque CI a progressé de 53,39 % sur un an, mais présente une configuration technique dégradée à court terme. Le RSI à 25,20 indique une zone de survente, suggérant une pression vendeuse.

Points clés à retenir

La baisse du bénéfice net de NSIA Banque Côte d'Ivoire à fin septembre 2026, bien que notable, doit être interprétée à travers le prisme d'une stratégie délibérée de gestion des risques. L'établissement a privilégié la qualité des actifs à la quantité, réduisant son exposition au crédit et augmentant ses provisions. Cette approche, qui a impacté le produit net bancaire et le résultat avant impôts, se manifeste par une contraction significative des crédits nets et une politique d'octroi sélective.

En parallèle, la banque a vu ses dépôts diminuer, mais son ratio crédits nets sur dépôts (LTD) de 73 % indique une liquidité renforcée, la plaçant favorablement par rapport à d'autres acteurs du secteur UEMOA. Cette prudence, bien qu'affectant la rentabilité à court terme, est un signal de solidité pour les investisseurs à long terme, démontrant une capacité à absorber d'éventuels chocs.

La direction vise désormais à relancer la production de crédits de qualité et à diversifier ses revenus de commissions, tout en maintenant une maîtrise rigoureuse des risques. Malgré une performance boursière positive sur un an (+53,39 %), l'action présente une configuration technique dégradée à court terme, avec un RSI en zone de survente, suggérant une pression vendeuse qui pourrait précéder un rebond technique.