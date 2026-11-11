Cote d'Ivoire: SODECI affiche un bénéfice net en hausse malgré une perte au troisième trimestre

La Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (SODECI), le concessionnaire ivoirien de l'eau potable, a annoncé une augmentation de 12,1 % de son bénéfice net pour les neuf premiers mois de 2026.

Malgré cette progression cumulée, la société a enregistré une perte au troisième trimestre. Cette performance soulève des questions sur ses fragilités persistantes et sa rentabilité étroite. Les résultats ont été publiés le 2 novembre 2026.

Le bénéfice net cumulé de SODECI a atteint 2,13 milliards FCFA à la fin septembre 2026. Cependant, le troisième trimestre a enregistré une perte nette estimée à 534 millions FCFA, faisant suite à une perte d'exploitation de 677 millions FCFA. Ce retournement s'est produit malgré une légère augmentation de 0,4 % du chiffre d'affaires au troisième trimestre, indiquant que les revenus n'ont pas couvert les charges de la période. La société attribue cette contre-performance au ralentissement des travaux et des branchements, ainsi qu'aux décalages de calendrier de certains programmes.

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Pour les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires de SODECI s'est élevé à 126,46 milliards FCFA, en hausse de 1,5 % sur un an. Le résultat d'exploitation a progressé de 11,2 % pour atteindre 3,68 milliards FCFA. La marge nette de la société s'est établie à 1,7 % pour la période, une légère amélioration par rapport à 1,5 % l'année précédente. Cela signifie que SODECI n'a généré que 1,70 FCFA de bénéfice pour chaque 100 FCFA de chiffre d'affaires.

Les marges étroites et la perte du troisième trimestre soulignent la vulnérabilité de la société aux coûts opérationnels et au calendrier des compensations publiques. Cette sensibilité financière est importante pour les investisseurs, d'autant plus que le titre a plus que doublé à la BRVM depuis le début de l'année. La capacité de la société à maintenir sa rentabilité dans un environnement difficile est cruciale, mais son modèle économique fait l'objet d'un examen continu.

Une incertitude majeure pour SODECI réside dans le nouveau contrat d'affermage avec l'État, qui aurait été signé en 2025 mais est toujours en attente de notification et de précisions sur ses modalités de mise en oeuvre. Cela implique que les résultats des neuf premiers mois pourraient reposer sur des hypothèses susceptibles d'évoluer, entraînant potentiellement des corrections comptables. Cette ambiguïté contractuelle s'ajoute aux préoccupations concernant la trésorerie tendue de la société, qui affichait une trésorerie nette de -61,7 milliards FCFA fin 2025.

Points clés à retenir

Le contexte fourni met en évidence la position unique de SODECI en tant que fournisseur de services essentiels et son image de « valeur refuge » à la BRVM, malgré ses fragilités financières. La société bénéficie de revenus récurrents grâce à son rôle dans la distribution d'eau urbaine et à une base de clients croissante. Cependant, cette visibilité commerciale ne se traduit pas automatiquement par une forte rentabilité.

Les marges structurellement faibles de SODECI, oscillant historiquement entre 2 % et 3,2 % au cours des cinq dernières années, contrastent fortement avec celles d'autres sociétés cotées à la BRVM, comme les banques qui affichent des marges supérieures à 30 %, ou les entreprises de télécommunications qui atteignent environ 15 %. Cette comparaison souligne les défis inhérents au modèle économique du secteur des services publics, où la croissance des revenus peine souvent à dépasser les coûts opérationnels et les besoins d'investissement.

Le retard dans la mise en oeuvre du nouveau contrat d'affermage complique davantage les perspectives, car il laisse les investisseurs incertains quant aux conditions définitives régissant les futures opérations de SODECI et les flux de revenus potentiels. La situation de trésorerie tendue de la société fin 2025, avec une trésorerie nette de -61,7 milliards FCFA, souligne également sa dépendance à un cadre contractuel stable et clairement défini pour gérer efficacement sa santé financière.