Nigeria: Le marché boursier nigérian rebondit de 2,32 billions de nairas, porté par Dangote Cement

Le marché boursier nigérian a connu un fort rebond ce lundi 9 novembre 2026. La capitalisation boursière a gagné 2 320 milliards de nairas, soit une hausse de 1,44 %. Cette reprise a été principalement portée par les solides progressions des valeurs industrielles, Dangote Cement Plc, Transcorp Power Plc et Oando Plc figurant en tête des valeurs en hausse.

L'indice NGX All-Share (ASI) a également progressé de 1,44 %, clôturant à 252 456,74 points. Cela a porté son rendement depuis le début de l'année à 62,23 %, tandis que la capitalisation boursière a augmenté de 64,95 % depuis le début de l'année. À elle seule, Dangote Cement a apporté une contribution significative : sa hausse de 128,90 nairas a représenté environ 2 180 milliards de nairas en valeur boursière, soit environ 94 % de la hausse totale de la journée, qui s'est élevée à 2 320 milliards de nairas.

Dangote Cement a clôturé à 1 469,90 nairas par action, soit une hausse de 9,61 % sur la journée. Transcorp Power Plc a progressé de 5,65 %, et Oando Plc a gagné 8,46 % pour clôturer à 35,90 nairas. Malgré ces gains significatifs, la tendance générale du marché était négative, avec 28 titres en baisse contre 20 en hausse, soit un ratio de 0,7. L'activité boursière s'est améliorée, avec une hausse de 31,30 % du nombre de transactions, une augmentation de 20,03 % du volume à 453,31 millions d'unités et une progression de 13,71 % de la valeur à 30,55 milliards de nairas.

Cette performance positive reflète un regain d'intérêt des acheteurs et une confiance renforcée des investisseurs, l'indice de référence ayant retrouvé le seuil des 250 000 points de base. La forte hausse de Dangote Cement a souligné son influence prépondérante sur l'orientation générale du marché. La remontée d'Oando a été remarquable, car elle a fait suite à une série de pertes, bien que la société ait fait état d'une légère amélioration de ses résultats pour les neuf mois clos en septembre 2026.

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La capitalisation boursière a clôturé en hausse à 163 920 milliards de nairas, contre 161 590 milliards de nairas. Les actions de Dangote Cement ont affiché une solide performance tout au long de l'année, progressant d'environ 141 %, passant de 609,00 nairas en début d'année à leur cours actuel de 1 469,90 nairas. Les analystes de Cowry Assets Management Limited estiment que la demande soutenue pour les actions à forte capitalisation pourrait soutenir de nouveaux gains sur le marché, même si l'ampleur négative du marché et les pressions persistantes liées aux prises de bénéfices pourraient limiter la dynamique haussière globale.

Points clés à retenir

Le rebond significatif du marché boursier nigérian, qui a atteint 2 320 milliards de nairas le 9 novembre 2026, s'est concentré de manière écrasante sur quelques titres à forte capitalisation, principalement Dangote Cement Plc. Alors que les chiffres globaux de la capitalisation boursière et de l'indice NGX All-Share affichaient de solides progressions, la santé sous-jacente du marché révélait un sentiment négatif, avec 28 titres en baisse contre seulement 20 en hausse.

À lui seul, le gain de 128,90 nairas par action de Dangote Cement a représenté environ 2 180 milliards de nairas en valeur de marché, soit environ 94 % de la hausse totale de 2 320 milliards de nairas enregistrée ce jour-là. Cette concentration suggère que, si la confiance des investisseurs semble s'améliorer pour certaines valeurs phares telles que Dangote Cement, Transcorp Power et Oando, le marché dans son ensemble ne connaît pas pour autant une reprise uniforme. Le retour de l'indice de référence au niveau des 250 000 points de base constitue un indicateur psychologique positif ; toutefois, la faible ampleur du marché témoigne d'un climat de prudence, les investisseurs ciblant de manière sélective les actifs les plus performants.

Cette dynamique montre que, si le marché peut enregistrer des gains substantiels tirés par quelques poids lourds, une tendance haussière plus généralisée pourrait encore être freinée par des pressions persistantes de prise de bénéfices et par un manque d'intérêt d'achat généralisé pour les actions de petite et moyenne capitalisation, comme en témoigne le recul du secteur des biens de consommation. Les analystes notent que la demande soutenue pour les actions à grande capitalisation pourrait soutenir de nouveaux gains du marché, mais que l'ampleur négative et les prises de bénéfices pourraient limiter la dynamique haussière à plus grande échelle.