Nigeria: Futureview Asset Management acquiert une participation de 10,45 % dans Zichis Agro-Allied

Futureview Asset Management Limited a acquis une participation de 10,45 % dans Zichis Agro-Allied Industries Plc, ce qui marque un changement significatif dans la structure de l'actionnariat de la société.

Cette opération stratégique a été finalisée le 3 novembre 2026 et officiellement communiquée à la Nigerian Exchange Limited (NGX) ainsi qu'au public investisseur le 9 novembre 2026. Dans le cadre de cette acquisition, Futureview Asset Management Limited a racheté des actions à Chilla Entertainment Limited.

Futureview Asset Management Limited a acquis 126 967 213 actions ordinaires auprès de Chilla Entertainment Limited, ce qui en fait un actionnaire important de Zichis Agro-Allied Industries Plc. Cette opération a porté sur le transfert d'actions existantes et n'a pas donné lieu à l'émission de nouvelles actions ; elle n'a donc pas entraîné d'augmentation du capital social émis de la société. Chilla Entertainment Limited a été identifiée comme l'un des principaux promoteurs de Zichis Agro-Allied Industries.

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Zichis Agro-Allied Industries Plc a fait son entrée sur le NGX Growth Board le 20 janvier 2026, avec un cours d'introduction de 1,81 naira par action. Le titre s'échangeait à 17 nairas par action le 6 novembre 2026, reflétant une plus-value extraordinaire de plus de 800 % depuis le début de l'année. Sa capitalisation boursière est passée d'une valorisation initiale de 1,42 milliard de nairas à environ 20,4 milliards de nairas.

Cette acquisition par Futureview Asset Management Limited marque un changement majeur dans la structure de l'actionnariat et témoigne de la confiance des investisseurs dans Zichis Agro-Allied Industries Plc. La société a affiché de solides performances opérationnelles et financières depuis son introduction en bourse, son chiffre d'affaires ayant bondi de 162,63 % pour atteindre 1,22 milliard de nairas au cours des neuf premiers mois de 2026. Le bénéfice avant impôts a également augmenté de 179,21 %, pour atteindre 561,32 millions de nairas au cours de la même période, ce qui témoigne d'une rentabilité solide.

Zichis Agro-Allied Industries Plc a réaffirmé son engagement constant en faveur de la transparence du marché, de la publication en temps opportun des informations réglementaires et du strict respect des règles de la NGX ainsi que de la loi de 2020 sur les sociétés et les questions connexes (CAMA). La croissance de la société a été fortement soutenue par une demande soutenue dans toutes les catégories de produits, notamment les ventes d'oeufs, les produits d'aliments pour animaux et l'huile de palme. Le total du bilan a bondi de 719,36 % en glissement annuel pour atteindre 8,71 milliards de nairas, principalement grâce à d'importantes acquisitions d'immobilisations corporelles.

Points clés à retenir

L'acquisition d'une participation de 10,45 % dans Zichis Agro-Allied Industries Plc par Futureview Asset Management Limited intervient dans un contexte d'expansion stratégique et de solides performances financières pour Zichis. Cette opération fait suite à un soutien financier important accordé précédemment, puisque Chilla Entertainment Limited, le vendeur, ainsi que Winners Investment & Trust Limited, avaient déjà injecté 2 milliards de nairas de capitaux non actionnaires dans Zichis, soulignant ainsi un historique d'investissements substantiels dans la croissance de la société.

Zichis a également maintenu un flottant solide de 379,11 millions d'actions, représentant 31,59 % de son capital social émis, un niveau qui satisfait aux exigences du Growth Board de la Bourse du Nigeria et garantit une liquidité de marché adéquate pour son titre. Par ailleurs, la société poursuit activement d'importantes initiatives de croissance, notamment l'acquisition d'une plantation de palmiers à huile de 221 hectares auprès d'Amandel Nigeria Limited, une opération stratégique annoncée le 27 octobre 2026.

Cette opération devrait renforcer les capacités de production de Zichis et lui permettre de tirer parti de la forte demande dans l'ensemble de ses catégories de produits agro-alimentaires, notamment l'huile de palme. Les développements futurs de Zichis Agro-Allied Industries Plc dépendront probablement des prochaines informations relatives à la structure de l'actionnariat, de la réussite de l'intégration de l'acquisition proposée et de la mise en oeuvre effective de ses plans de levée de fonds approuvés, autant d'éléments essentiels à la poursuite de son parcours au sein du NGX Growth Board.