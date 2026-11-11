Nigeria: L'introduction en bourse de la raffinerie Dangote n'atteint pas son objectif de 10 millions d'investisseurs

Aliko Dangote, président de Dangote Industries Limited, a annoncé que l'introduction en bourse de la branche raffinerie de l'entreprise n'avait pas atteint son objectif de 10 millions d'investisseurs. Il a fait cette déclaration lors de la 25e conférence annuelle de l'association « Women in Management, Business and Public Service » (WIMBIZ) à Lagos. L'introduction en bourse, qui a débuté le 14 septembre, a vu sa période de souscription prolongée jusqu'au 27 octobre.

Surnommée « l'introduction en bourse du peuple », cette opération visait à élargir l'actionnariat de la raffinerie au-delà des investisseurs institutionnels et des particuliers fortunés. Elle portait sur 4,1 milliards d'actions, au prix unitaire de 525 nairas, avec une souscription minimale de 10 actions, soit un montant de 5 250 nairas. M. Dangote a attribué le nombre insuffisant d'investisseurs à des contraintes de temps et aux difficultés rencontrées par certains investisseurs potentiels pour accéder à l'offre.

Bien que le nombre exact d'investisseurs participants n'ait pas encore été officiellement déterminé, Dangote a confirmé que des millions de personnes y avaient pris part. Reuters a rapporté que plus de 2 millions d'investisseurs s'étaient souscrits via des canaux numériques avant la clôture de l'offre. L'introduction en bourse a attiré environ 6 400 milliards de nairas de commandes de la part d'investisseurs particuliers et institutionnels nigérians, soit environ trois fois le montant visé pour l'offre. Les demandes d'actions provenaient de 120 pays, dont l'ensemble des 54 nations africaines.

M. Dangote a qualifié cette forte demande de preuve de la confiance croissante du public dans les opportunités d'investissement en Afrique. Il a déclaré que cette réponse massive démontrait la capacité des entreprises africaines à mobiliser des capitaux nationaux. Cette expérience, a-t-il noté, a considérablement modifié sa perception de la capacité du continent à générer des capitaux en interne, reflétant une confiance grandissante dans les entreprises publiques.

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Pour replacer cette participation dans son contexte, M. Dangote l'a comparée à d'autres introductions en bourse de premier plan. Il a cité celle de Guaranty Trust Holding Company, qui avait attiré 200 000 actionnaires participants. Il a également évoqué l'offre de Safaricom au Kenya, qui avait attiré moins de 900 000 investisseurs, et l'offre mondiale de Saudi Aramco, qui avait enregistré environ 5 millions d'investisseurs. M. Dangote a estimé que la participation à l'introduction en bourse de la raffinerie était comparable à ces chiffres, bien qu'elle n'ait pas atteint son objectif initial de 10 millions d'investisseurs.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse de la raffinerie Dangote, bien qu'elle n'ait pas atteint son objectif ambitieux de 10 millions d'investisseurs, a mis en évidence une forte demande sous-jacente et marqué un tournant notable dans la mobilisation de capitaux en Afrique. Surnommée « l'introduction en bourse du peuple », elle avait pour objectif explicite de démocratiser l'actionnariat au-delà des investisseurs institutionnels traditionnels et des particuliers fortunés, une stratégie qui, bien qu'elle n'ait pas été pleinement réalisée en termes de nombre d'investisseurs, a tout de même attiré des millions de participants.

Aliko Dangote a replacé cette participation dans son contexte en la comparant à d'autres introductions en bourse majeures : les 200 000 actionnaires participants de Guaranty Trust Holding Company, les moins de 900 000 investisseurs de Safaricom et les 5 millions d'investisseurs mondiaux de Saudi Aramco, ce qui suggère que la participation à l'introduction en bourse de la raffinerie était compétitive à l'échelle mondiale.

L'offre a attiré environ 6 400 milliards de nairas de commandes émanant d'investisseurs particuliers et institutionnels nigérians, soit un montant impressionnant représentant trois fois le montant visé pour l'offre. De plus, elle a reçu des demandes provenant de 120 pays, englobant l'ensemble des 54 nations africaines.

Cette forte demande, associée au constat de Dangote selon lequel cette expérience a « considérablement modifié » sa perception de la capacité de l'Afrique à mobiliser des capitaux internes, souligne une confiance croissante du public et une volonté des Africains d'investir dans des entreprises nationales, en transférant l'argent « caché sous leurs matelas » vers des projets productifs. Le montant élevé des souscriptions et l'intérêt géographique étendu témoignent collectivement d'un appétit fort et croissant pour les opportunités d'investissement à grande échelle en Afrique.