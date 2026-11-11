Nigeria: NAHCO affiche un bénéfice de 16 milliards de nairas sur les neuf premiers mois de l'année

La Nigerian Aviation Handling Company Plc (NAHCO) a publié des résultats financiers solides pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2026. Son rapport intermédiaire, publié à la Bourse du Nigeria, fait état d'une croissance soutenue à deux chiffres pour l'ensemble des principaux indicateurs de performance. Cela souligne la préférence constante des clients pour la marque ainsi que l'efficacité opérationnelle du premier groupe d'assistance au sol et de logistique aérienne d'Afrique de l'Ouest.

Le chiffre d'affaires total de NAHCO a augmenté de 16,51 %, passant de 47,76 milliards de nairas enregistrés en 2025 à 55,64 milliards de nairas. La hausse des marges d'exploitation a contribué à faire progresser le résultat d'exploitation de 19,5 %, le faisant passer de 18,14 milliards à 21,66 milliards de nairas. La marge brute s'est également améliorée de 8,5 %, passant de 25,97 milliards de nairas à 28,17 milliards, grâce à des progrès généralisés dans les activités principales et les services auxiliaires.

Une baisse de 19,7 % des charges financières a contribué à atténuer la chute de 39,1 % des produits financiers, ce qui a permis au résultat avant impôts de progresser de 18,39 %, passant de 17,94 milliards de nairas à 21,24 milliards de nairas. Le résultat net après impôts a progressé de 19,2 %, passant de 13,46 milliards de nairas à 16,04 milliards, ce qui a entraîné une hausse du bénéfice par action de 19,2 %, de 6,04 nairas à 7,20 nairas. Le bilan s'est renforcé, le total du bilan passant de 55,12 milliards de nairas en décembre 2025 à 58,85 milliards de nairas en septembre 2026, tandis que les capitaux propres ont augmenté pour atteindre 29,86 milliards de nairas.

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Ces solides performances placent NAHCO sur la bonne voie pour maintenir la tendance à la hausse de ses dividendes observée au cours des cinq dernières années. Le ratio de couverture des dividendes au troisième trimestre 2026 s'est établi à 1,15 fois, contre 0,97 fois auparavant, offrant une marge de manoeuvre significative pour des distributions plus élevées malgré une augmentation du nombre d'actions en circulation. Le président, le Dr Seinde Fadeni, a déclaré que ces résultats témoignaient du leadership du groupe et de la résilience de sa stratégie commerciale, soulignant les investissements continus dans le renforcement des capacités.

Lors de leur assemblée générale annuelle de mai 2026, les actionnaires ont approuvé un dividende en numéraire total de 12,18 milliards de nairas, soit 6,25 nairas par action, ainsi qu'une émission gratuite d'actions à raison d'une pour sept. Cette émission gratuite a fait passer le nombre total d'actions libérées en circulation de 1,949 milliard à 2,228 milliards d'unités. Le directeur général du groupe, M. Olumuyiwa Olumekun, a attribué la croissance du chiffre d'affaires à des améliorations généralisées, notamment une hausse de 31 % des revenus liés à la manutention du fret et une forte progression de 47,17 % des services annexes, qui ont atteint 2,91 milliards de nairas.

Points clés à retenir

Les excellents résultats enregistrés par NAHCO au cours des neuf premiers mois de l'année 2026 consolident sa position de leader des services d'assistance au sol et de logistique aérienne en Afrique de l'Ouest, démontrant ainsi la résilience de sa stratégie commerciale et la fidélité dont bénéficie sa marque. Le président, le Dr Seinde Fadeni, a souligné le leadership du groupe, qui repose sur des investissements continus dans les ressources humaines, les capacités techniques et les infrastructures, garantissant ainsi son avantage concurrentiel durable.

Cette orientation stratégique se traduit par une croissance généralisée du chiffre d'affaires : les revenus liés à la manutention du fret ont augmenté d'environ 31 % grâce à la hausse des volumes du commerce et du commerce électronique, tandis que ceux des services annexes ont bondi de 47,17 % pour atteindre 2,91 milliards de nairas. Le directeur général du groupe, M. Olumuyiwa Olumekun, a attribué ces résultats à une gestion rigoureuse des coûts ainsi qu'à des améliorations opérationnelles, qui ont contribué à porter la marge d'exploitation à 38,9 % et la marge bénéficiaire avant impôts à 38,17 %.

Pour les investisseurs, cette solide trajectoire financière, notamment un ratio de couverture des dividendes de 1,15 pour le troisième trimestre 2026, témoigne de la volonté de la société de maintenir sa série de cinq années consécutives d'augmentation des dividendes et d'envisager des distributions potentiellement plus élevées, même après une émission gratuite ayant entraîné une augmentation du nombre d'actions en circulation.

Le rendement des capitaux propres a également progressé, passant de 51,77 % à 53,72 %. La confiance de NAHCO dans les perspectives du secteur aéronautique, ainsi que son plan stratégique axé sur la durabilité et la diversification, constituent des facteurs clés qui l'incitent à explorer de nouvelles opportunités de croissance et à offrir des rendements compétitifs à ses parties prenantes.