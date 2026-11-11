Cote d'Ivoire: La production de caoutchouc en Côte d'Ivoire atteint les 2 millions de tonnes alors que les agriculteurs délaissent la culture du cacao

La production de caoutchouc naturel de la Côte d'Ivoire est passée de 1,8 million de tonnes en 2024 à environ 2 millions de tonnes en 2025, soit une hausse de 11,1 %, un nombre croissant d'agriculteurs ayant délaissé la culture du cacao au profit de celle du caoutchouc. des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire (APROMAC) a annoncé ces chiffres lors d'un événement professionnel organisé à Abidjan. Le pays est devenu le premier producteur africain de caoutchouc et occupe la deuxième place mondiale derrière la Thaïlande, selon l'association.

L'APROMAC prévoit que la production se maintiendra autour de 2 millions de tonnes en 2026, alors que le secteur s'attache à améliorer la qualité des produits et les capacités de transformation. Le président de l'association, Charles-Emmanuel Yacé, a indiqué que le pays comptait environ 50 usines de transformation du caoutchouc, dont la capacité cumulée dépasse les 2 millions de tonnes par an. Ces installations transforment le latex récolté dans les plantations en produits en caoutchouc destinés aux fabricants, notamment aux producteurs de pneus. L'industrie du caoutchouc ivoirienne s'est développée depuis 2005, où la production s'élevait à 164 138 tonnes, multipliant ainsi son volume par plus de 12 en 20 ans.

Cette expansion a été favorisée par la reconversion des agriculteurs du cacao au caoutchouc, à la recherche de revenus plus stables. Une fois arrivés à maturité, les hévéas peuvent fournir du latex pendant des années, ce qui permet aux agriculteurs de générer des revenus grâce à des récoltes répétées. Les producteurs de cacao, quant à eux, ont dû faire face à des fluctuations des prix internationaux, des coûts de production et des rendements. Les producteurs de caoutchouc ont indiqué que la formation aux pratiques agricoles, l'amélioration de la gestion des plantations et les changements dans la gouvernance du secteur ont contribué à l'augmentation de la production. L'APROMAC estime qu'environ 180 000 petits exploitants participent à l'industrie du caoutchouc du pays.

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Les entreprises de transformation s'attendent à une augmentation de la production au cours des cinq prochaines années, à mesure que les plantations créées lors de l'expansion du secteur commenceront à produire du latex. Les hévéas mettent généralement entre 5 et 7 ans avant que l'entaillage puisse commencer, ce qui signifie que les investissements dans de nouvelles plantations n'ont qu'un effet différé sur la production. Les directeurs d'usine s'attendent à ce que la croissance s'accélère à mesure que de nouvelles plantations atteindront leur maturité. Cette expansion a également accru la demande en installations de transformation, en services de transport et en infrastructures reliant les exploitations agricoles aux usines et aux marchés d'exportation.

La Côte d'Ivoire cherche à accroître la transformation nationale et à générer davantage de valeur ajoutée à partir de sa production de caoutchouc. L'APROMAC a mis en place des programmes visant à recenser les plantations, à améliorer la traçabilité et à soutenir les producteurs. Le pays fournit du caoutchouc naturel à des fabricants internationaux, la demande étant liée à la production de pneus et à l'activité industrielle. La croissance future dépendra de la productivité des plantations, des investissements dans la transformation et des cours internationaux du caoutchouc. Le secteur doit également tenir compte des exigences en matière d'occupation des sols et de protection de l'environnement à mesure que les agriculteurs étendent leurs cultures.

Points clés à retenir

La hausse de la production de caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire reflète une évolution du secteur agricole du pays, les agriculteurs cherchant des sources de revenus autres que le cacao. Le pays reste le premier producteur mondial de cacao, mais le caoutchouc est devenu une autre source de recettes d'exportation et d'emplois en milieu rural. La production a atteint environ 2 millions de tonnes en 2025, contre 164 138 tonnes en 2005, grâce au développement des plantations, aux investissements dans les installations de transformation et à l'évolution des pratiques agricoles.

Le caoutchouc offre aux agriculteurs la possibilité de récolter du latex pendant une grande partie de l'année une fois que les arbres ont atteint leur maturité, tandis que les revenus du cacao dépendent des cycles de récolte et des prix à la production. Toutefois, les revenus tirés du caoutchouc restent exposés aux prix du marché international, aux conditions météorologiques et aux coûts de production.

Cette expansion crée également des opportunités pour les entreprises impliquées dans la transformation et l'exportation du caoutchouc, notamment les producteurs cotés à la BRVM tels que SAPH et SOGB. Une production nationale plus élevée pourrait améliorer l'accès aux matières premières pour les transformateurs, même si les résultats des entreprises dépendront des coûts d'achat, des prix de vente et des charges d'exploitation.

La Côte d'Ivoire compte déjà environ 50 installations de transformation dont la capacité dépasse la production actuellement déclarée, ce qui donne au secteur la marge nécessaire pour absorber une production supplémentaire à mesure que les plantations arrivent à maturité. Le gouvernement cherche également à développer la fabrication de produits à base de caoutchouc plutôt que de se contenter d'exporter des matières premières transformées. Cela pourrait créer des emplois et générer des revenus grâce à des produits tels que les pneus, les chaussures et les composants industriels.

Toutefois, le passage du cacao au caoutchouc soulève des questions concernant la disponibilité des terres, la diversification des cultures et la durabilité environnementale. Les agriculteurs doivent également tenir compte du nombre d'années nécessaires avant que les plantations de caoutchouc ne commencent à générer des revenus.

Pour les investisseurs, les principaux indicateurs seront les volumes de production, les cours internationaux du caoutchouc, les capacités de transformation, les recettes d'exportation et la rentabilité des entreprises agricoles cotées en bourse. La prochaine phase de croissance dépendra de la capacité de cette augmentation de la production à se traduire par des revenus pour les agriculteurs et des rendements pour les transformateurs.