ALGER — L'Algérie domine le classement africain de la production d'hydrocarbures, présentant un important potentiel de croissance dans ce secteur, notamment grâce à ses infrastructures installées et à son activité de prospection, souligne un rapport de la Chambre africaine de l'Energie (AEC).

Le rapport, intitulé "The State of African Energy 2026", relève que l'Algérie représente "un pilier gazier qui prépare l'avenir", considéré comme "un producteur de premier plan, doté de ressources considérables, d'infrastructures éprouvées et d'une stratégie claire pour se renouveler".

En matière de pétrole et de gaz, le pays figure, avec le Nigéria, parmi les deux plus gros producteurs du continent, selon le rapport.

Les champs gaziers de TFT Sud et In Amenas II, qui doivent démarrer prochainement, vont consolider ces performances, selon l'AEC qui souligne que le sous-sol algérien reste l'un des plus riches d'Afrique.

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L'Algérie fait partie des "big five" du continent pour les ressources découvertes, avec le Nigeria, la Libye, l'Egypte et l'Angola. Elle se classe troisième pour les ressources gazières récupérables, précise le rapport ajoutant que le pays a réussi à hisser son cadre contractuel pour attirer les investisseurs.

Pour le gaz, "l'Algérie reste un fournisseur essentiel de l'Europe, grâce à un gazoduc direct vers l'Espagne et à une liaison vers l'Italie via la Tunisie", rappelle la même source.

"Cette orientation, associée à l'accès universel à l'électricité que l'Algérie a atteint, comme l'Egypte et la Tunisie, place le pays très en avance sur la moyenne africaine, où seule une partie de la population est connectée", note le document.

Pour la Chambre africaine de l'Energie, la transition énergétique offre elle aussi des perspectives favorables pour l'Algérie.

Le rapport relève que le pays dispose de volumes de gaz torché importants, ce qui représente un gisement de valorisation: chaque mètre cube récupéré peut devenir du gaz commercial, de l'électricité ou une matière première pour l'industrie, tout en réduisant les émissions.

Des initiatives sont déjà en cours, comme l'installation de panneaux photovoltaïques sur le complexe de Bir Rebaa Nord. Le projet Medlink prévoit d'exporter de l'électricité renouvelable vers l'Italie par deux lignes de 2.000 MW d'ici 2030.

A l'échelle continentale, le rapport décrit une Afrique en pleine expansion énergétique. La production d'hydrocarbures devrait atteindre environ 11,4 millions de barils équivalent pétrole par jour en 2026, puis 13,6 millions en 2030. Les investissements d'exploration-production africains pourraient dépasser 40 milliards de dollars en 2026.