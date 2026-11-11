Congo-Kinshasa: Ebola - Plus de 10 000 cas contact perdus de vue, alerte l'OMS

interview

L'insécurité menace la lutte contre Ebola dans l'est de la RDC. Selon l'OMS, plus de 10 000 contacts ne peuvent être suivis, faisant craindre l'émergence de nouvelles chaînes de transmission.

L'épidémie d'Ebola continue de mobiliser les autorités sanitaires dans l'est de la République démocratique du Congo, l'insécurité vient entraver la riposte. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté sur ce point après plusieurs attaques contre des structures de santé à Beni et Mabalako, dans la province du Nord-Kivu, les 5 et 6 novembre derniers. Quelles conséquences pour la lutte contre le virus et pour les populations concernées ? Nous avons posé la question à la docteure Roselyne Belizaire, directrice régionale des urgences sanitaires au sein de l'OMS.

Docteur Bélizaire, quel impact l'insécurité a-t-elle sur la riposte contre Ebola ?

L'insécurité a un impact direct sur notre capacité à sauver des vies pendant la riposte et à interrompre la chaîne de transmission. Elle provoque des déplacements de population. Par exemple, à Cantine-Aloya, où cette attaque a eu lieu, il y a eu un important mouvement de populations vers d'autres zones de santé dont nous ne connaissons pas encore toutes les destinations.

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Elle empêche également les équipes d'accéder à certaines localités et d'assurer le suivi des contacts. À titre d'exemple, dans la zone de santé de Mabalako, après l'attaque, près de 1 005 contacts sur 1 621, soit 62 %, ont été signalés comme perdus de vue. Cela peut entraîner des chaînes de transmission que nous ne sommes pas en mesure d'identifier.

Nous avons également trois cas confirmés qui n'ont pas pu être localisés. Ce sont des personnes diagnostiquées et en traitement qui ont quitté les structures de prise en charge pour se rendre ailleurs afin de se protéger. Cela signifie que denouvelles chaînes de transmissionpeuvent se former sans être détectées, ou être découvertes très tardivement. Cette situation risque donc d'entraîner une expansion encore plus importante de l'épidémie.

Ce n'est pas la première fois que la riposte est confrontée à des épisodes de violence. On a déjà observé ce phénomène au début de l'épidémie à Mungwalu, en Ituri. Qu'est-ce qui explique cette hostilité ?

Les conflits ne sont pas nouveaux. Ils sont récurrents et la situation sécuritaire reste très volatile dans tout l'est de la RDC, que ce soit en Ituri ou au Nord-Kivu. Des groupes armés sont présents de manière constante dans ces zones. Les attaques ne sont pas nécessairement liées directement à la riposte.

Il ne s'agit pas de dire que nous avons travaillé pendant plusieurs mois sans incident et que ces attaques surviennent soudainement à cause de la réponse à Ebola. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'activités menées par des groupes armés qui opèrent dans la région selon leur propre calendrier et leurs propres objectifs. En revanche, lorsque ces attaques surviennent, elles ont un impact considérable sur l'évolution de l'épidémie.

Donc, selon vous, ces attaques contre le personnel de santé doivent avant tout être replacées dans le contexte sécuritaire général de la région ?

Absolument. Il faut tenir compte du contexte sécuritaire. Dès le début, nous savons que nous intervenons dans une zone en conflit et que ce type d'incident peut se produire. Nous plaidons également en faveur d'un cessez-le-feu et d'un dialogue permettant un meilleur accès des équipes aux communautés touchées.

Quand on prend l'exemple d'Aloya, plus de 40 personnes de la communauté ont été tuées en une seule nuit et la population s'est déplacée. Nous avons aujourd'hui beaucoup de difficultés à retrouver ces personnes. D'une manière générale, plus de 10 000 contacts ne peuvent actuellement pas être suivis dans le cadre de cette épidémie. L'impact de l'insécurité est donc énorme.