Centrafrique: Après l'or et les diamants, le pillage des forêts

Un rapport the The Sentry dénonce l'influence croissante d'acteurs étrangers, notamment d'entreprises chinoises et de sociétés liées au groupe Wagner.

Après la réorganisation des activités de Wagner au sein d'Africa Corps dans plusieurs pays africains, les réseaux économiques liés au groupe russe demeurent largement actifs en République centrafricaine.

Après l'or et les diamants, c'est aujourd'hui le secteur forestier qui fait l'objet d'une enquête approfondie de l'organisation The Sentry.

Au terme de deux années de recherches, le rapport dénonce un système marqué par l'impunité, des pertes importantes pour les finances publiques et l'influence croissante d'acteurs étrangers, notamment des entreprises chinoises et des sociétés liées au groupe russe Wagner.

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Selon The Sentry, le secteur forestier centrafricain est exploité en dehors d'un contrôle suffisant de l'Etat centrafricain.

Le rapport affirme ainsi que le groupe chinois Vicwood contrôlerait plus d'un million d'hectares de forêts.

Du bois d'espèces protégées

Par ailleurs, toujours selon ce même document, plus de 1 500 cargaisons de bois d'espèces protégées ont été exportées et des sociétés liées au groupe Wagner auraient bénéficié d'avantages dans la gestion de certaines concessions.

Pour Alex Bloom, chercheuse à The Sentry et autrice principale du rapport, ces éléments témoignent de graves défaillances dans la gestion des ressources forestières du pays.

Il estime que "ce sont deux ans de recherches qui aboutissent avec ce rapport. Nous avons parlé à des communautés directement impactées, avec énormément d'experts forestiers, dont des Centrafricains. Nous avons examiné des documents des autorités, des contrats forestiers. Donc, c'est le produit de beaucoup de recherches, d'analyses et de contacts avec des personnes directement sur le terrain. Ce rapport parle de l'impunité dans le secteur forestier, les impacts sur la communauté et les risques dans le commerce du bois qui est exposé au groupe Wagner et à des sociétés chinoises, lesquelles enfreignent depuis très longtemps les lois centrafricaines".

De l'argent qui servirait à financer la guerre en Ukraine

Selon The Sentry, les revenus générés par les activités forestières de sociétés liées à Wagner auraient contribué au financement de ses opérations, notamment en Ukraine.

L'organisation affirme avoir retracé de nombreuses expéditions internationales de bois provenant de Bois Rouge, une société qu'elle rattache au groupe Wagner. "Ils ont non seulement exploité le bois, mais ils ont exporté au moins 157 fois sur le marché international, explique Alex Bloom Ces revenus sont parmi d'autres revenus, parce qu'ils font aussi l'exploitation minière d'or et de diamants et ils vendent de l'alcool et de l'eau. Tout ça sert à financer leurs activités sécuritaires dans le pays et ailleurs, puis qu'ils sont actifs également en Ukraine".

The Sentry recommande de renforcer la transparence dans le secteur forestier et de faire respecter la loi, en sanctionnant les entreprises fautives, de recouvrer les taxes impayées et de mieux protéger les droits des communautés locales.

L'organisation appelle également les partenaires internationaux et les pays importateurs à redoubler de vigilance, afin d'empêcher l'accès aux marchés internationaux du bois issu d'activités opaques ou illégales, comme c'est le cas en République centrafricaine.